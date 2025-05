PM Modi Addresses Soldiers LIVE: 'पाकिस्तान की साजिश और हिम्मत दोनों को तोड़ा': पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की, पड़ोसी मुल्क को दी चेतावनी (Watch Video)

PM Modi Speech in AFS Adampur:: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर एयरबेस (AFS Adampur) पर भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों से मुलाकात की. उन्होंने एयर वॉरियर्स और सैनिकों के साहस, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप सभी ने अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता के साथ हासिल किया. पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी कैंप और एयरबेस ही नहीं, बल्कि उनकी नापाक सोच और हिम्मत को भी नेस्तनाबूद किया गया.

पीएम मोदी ने आगे कहा, "ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर दुश्मन ने इस एयर बेस और हमारे कई अन्य एयर बेस पर कई बार हमला करने की कोशिश की. उन्होंने हमें बार-बार निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हर बार नाकाम हो गए."

Interacted with the air warriors and soldiers at AFS Adampur. Their courage and professionalism in protecting our nation are commendable. https://t.co/hFjkVIUl8o

— Narendra Modi (@narendramodi) May 13, 2025