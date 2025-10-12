उत्तराखंड के Almora में वायरल बुखार का कहर! दो हफ्ते के भीतर 7 लोगों की मौत, 70 वर्षीय ग्रामीण ने भी तोड़ा दम

Almora Viral Fever: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में वायरल बुखार ने ग्रामीणों में चिंता बढ़ा दी है. पिछले पंद्रह दिनों में धौलादेवी ब्लॉक में वायरल बुखार से सात लोगों की मौत हो चुकी है. इन घटनाओं के बाद, स्वास्थ्य विभाग (Almora Health Department) ने प्रभावित गांवों में घर-घर जाकर जांच अभियान शुरू किया है. शनिवार को चार मेडिकल टीमों ने इलाके का दौरा किया और 100 से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनसी तिवारी (Chief Medical Officer NC Tiwari) ने बताया कि संक्रमण के स्रोत का पता लगाने के लिए कई जगहों से पानी के सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं.

ये भी पढें: अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही बस भीमताल में खाई में गिरी, तीन की मौत

बुखार से 70 वर्षीय ग्रामीण की मौत

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि सोमवार को फिर से घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच (Health check-up) और चिकित्सा सर्वेक्षण (Medical Survey) किए जाएंगे.

जानकारी के अनुसार, बीते शुक्रवार को बिबाड़ी गांव (Bibari Village) के गंगा दत्त जोशी (70) की तेज बुखार के कारण मौत हो गई. जोशी को इलाज के लिए ब्लॉक से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि बिबाड़ी से धौलादेवी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Dhauladevi Community Health Centre) तक जाने वाला रास्ता एक महीने से बंद था.

अन्य लोगों की भी बुखार से हुई मौत

दो दिन पहले, कभारी गांव के मदन राम की भी वायरल बुखार से मौत हो गई थी. उन्हें अल्मोड़ा के बेस अस्पताल (Base Hospital, Almora) में भर्ती कराया गया था और उन्हें हल्द्वानी रेफर किया जाना था, लेकिन रेफर होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई.

इससे पहले, आशा कार्यकर्ता हंसी भट्ट, पंडित शैलेंद्र पांडे और गोविंद सिंह खनी की भी प्लेटलेट्स की संख्या में इसी तरह की तेज गिरावट के कारण मृत्यु हो गई थी.