प्रयागराज में थानाध्यक्ष की शानदार विदाई, बग्घी पर बैठ बैंड-बाजे के साथ विदा हुए झूंसी इंस्पेक्टर; Video हुआ वायरल

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में झूंसी थानाध्यक्ष रहे इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह को जिस अंदाज में विदा किया गया, वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया. फूलों से सजी बग्घी, बैंड-बाजे की धुन और लोगों की भीड़… जैसे किसी दूल्हे की बारात हो. जीटी रोड पर जब यह बग्घी निकली तो राहगीरों की नजरें ठहर गईं. बग्घी पर सजे-धजे और फूल मालाओं से लदे इंस्पेक्टर सिंह के चारों तरफ उनके समर्थकों की लंबी कतार थी. कुछ लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे तो कुछ की आंखें विदाई के इस पल में नम हो गईं. सोशल मीडिया पर इस विदाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार के निर्देश पर जारी हुई 20 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की स्थानांतरण सूची में झूंसी थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम शामिल था. उनका स्थानांतरण गैर-जनपद किया गया है.

सोशल मीडिया पर छाया विदाई का वीडियो

अनोखी विदाई देखते रह गया हर कोई

इस बार स्थानांतरण में कई थानाध्यक्ष बदले गए, लेकिन किसी की विदाई इतनी शानो-शौकत से नहीं हुई जितनी उपेंद्र प्रताप सिंह की. यह विदाई न केवल उनकी लोकप्रियता बल्कि उनके काम के प्रति लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गई.

दबंग और निष्पक्ष छवि का असर

2023 में पूरामुक्ति थाने से ट्रांसफर होकर आए उपेंद्र प्रताप सिंह ने करीब दो साल तक झूंसी थाने की कमान संभाली. उनकी दबंग और निष्पक्ष कार्यशैली के कारण वे स्थानीय लोगों में खासे लोकप्रिय रहे. क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करते थे और हमेशा जनता के हित में फैसले लेते थे.