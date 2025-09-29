Video: पति के साथ गरबा कर रही युवती को आया हार्ट अटैक, हुई मौत; चार महीने पहले ही हुई थी शादी

Sudden Death Caught on Camera | X/ @ManishPDA

भोपाल: मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone) जिले में नवरात्रि उत्सव के दौरान एक 19 वर्षीय नवविवाहिता का गरबा करते समय हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया. यह दुखद घटना पलासी गांव, भिकांगांव तहसील के दुर्गा मंदिर में रविवार रात घटी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अपने पति के साथ नाच रही थी और अचानक जमीन पर गिर गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनम नामक नवविवाहिता अपने पति कृष्णपाल के साथ मंदिर में देवी के दर्शन करते हुए गरबा कर रही थी. अचानक वह बेहोश होकर गिर गई.

पहले दर्शकों ने सोचा कि यह नाच का हिस्सा है और हंसने लगे. जब उसने हिलना-डुलना बंद कर दिया, तो लोगों में चिंता फैल गई. पति कृष्णपाल तुरंत मदद के लिए आगे आए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

कैमरे में कैद हुई हार्ट अटैक से मौत की घटना

#WATCH | 19-Year-Old Married Woman Suffers Heart Attack While Performing Garba In MP's Khandwa#MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/Jvz7NQcetM — Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) September 29, 2025

तुरंत हुई मेडिकल जांच

स्थानीय लोगों ने तुरंत चिकित्सकीय मदद की कोशिश की, लेकिन सोनम सांस लेना बंद कर चुकी थी. मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनका अचानक हार्ट अटैक हुआ था. चिकित्सकों के अनुसार, हार्ट अटैक किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, और कभी-कभी शारीरिक गतिविधि अज्ञात हृदय रोग वाले व्यक्ति में संकट उत्पन्न कर सकती है.

गरबा करते समय आया हार्ट अटैक

मध्य प्रदेश- खरगोन जिले के भीकनगांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है दुर्गा पूजा के दौरान नाचते समय एक युवती अचानक गिर गई और उसकी मौत हो गई प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है pic.twitter.com/SaqfAPELrE — MANISH YADAV लालू (@ManishPDA) September 29, 2025

परिवार और स्वास्थ्य की जानकारी

सोनम और कृष्णपाल की शादी केवल चार महीने पहले मई में हुई थी. उत्सव के दिन सोनम पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दी. परिजनों ने बताया कि वह उत्साहपूर्वक नवरात्रि मना रही थी तभी अचानक यह सब हो गया.

मेडिकल और प्रशासनिक जांच

चिकित्सा अधिकारी अब सोनम के अचानक कार्डियक अरेस्ट के सटीक कारण की जांच कर रहे हैं. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अनियमित शारीरिक गतिविधि में सावधानी बरतें, खासकर यदि किसी को हृदय रोग का अंदेशा हो.