Video: पति के साथ गरबा कर रही युवती को आया हार्ट अटैक, हुई मौत; चार महीने पहले ही हुई थी शादी
Sudden Death Caught on Camera | X/ @ManishPDA

भोपाल: मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone) जिले में नवरात्रि उत्सव के दौरान एक 19 वर्षीय नवविवाहिता का गरबा करते समय हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया. यह दुखद घटना पलासी गांव, भिकांगांव तहसील के दुर्गा मंदिर में रविवार रात घटी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला अपने पति के साथ नाच रही थी और अचानक जमीन पर गिर गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनम नामक नवविवाहिता अपने पति कृष्णपाल के साथ मंदिर में देवी के दर्शन करते हुए गरबा कर रही थी. अचानक वह बेहोश होकर गिर गई.

पहले दर्शकों ने सोचा कि यह नाच का हिस्सा है और हंसने लगे. जब उसने हिलना-डुलना बंद कर दिया, तो लोगों में चिंता फैल गई. पति कृष्णपाल तुरंत मदद के लिए आगे आए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

कैमरे में कैद हुई हार्ट अटैक से मौत की घटना

तुरंत हुई मेडिकल जांच

स्थानीय लोगों ने तुरंत चिकित्सकीय मदद की कोशिश की, लेकिन सोनम सांस लेना बंद कर चुकी थी. मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनका अचानक हार्ट अटैक हुआ था. चिकित्सकों के अनुसार, हार्ट अटैक किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, और कभी-कभी शारीरिक गतिविधि अज्ञात हृदय रोग वाले व्यक्ति में संकट उत्पन्न कर सकती है.

गरबा करते समय आया हार्ट अटैक

परिवार और स्वास्थ्य की जानकारी

सोनम और कृष्णपाल की शादी केवल चार महीने पहले मई में हुई थी. उत्सव के दिन सोनम पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दी. परिजनों ने बताया कि वह उत्साहपूर्वक नवरात्रि मना रही थी तभी अचानक यह सब हो गया.

मेडिकल और प्रशासनिक जांच

चिकित्सा अधिकारी अब सोनम के अचानक कार्डियक अरेस्ट के सटीक कारण की जांच कर रहे हैं. डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अनियमित शारीरिक गतिविधि में सावधानी बरतें, खासकर यदि किसी को हृदय रोग का अंदेशा हो.