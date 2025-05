Video: भारत ने हवा में ही मार गिराया पाकिस्तान का मिराज फाइटर जेट, आकाश डिफेंस सिस्टम ने PAK को ऐसे चटाई धूल

India Shot Down Pakistani Mirage Jet | ANI

नई दिल्ली: भारत ने सोमवार को आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का एक मिराज फाइटर जेट मार गिराया गया. भारतीय सेना ने इस विमान के मलबे का वीडियो भी साझा किया, जिसे प्रेस कांफ्रेंस से पहले दिखाया गया. यह कार्रवाई भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की सफलता का बड़ा उदाहरण बनी है.

7 मई की सुबह, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान-ऑक्यूपाइड कश्मीर (PoJK) में आतंकी ठिकानों पर करारा हमला किया. यह ऑपरेशन उस आतंकी हमले का जवाब था जो 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ था और जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी. भारत की खुफिया एजेंसियों के अनुसार, इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की मिलिट्री की मिलीभगत थी.

ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए. इसी दौरान भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस प्रणाली "आकाश सिस्टम" ने दुश्मन के मिराज फाइटर जेट को मार गिराया.

एयर वाइस मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारी battle-proven सिस्टम ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया."

