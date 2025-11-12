Bihar Election Result 2025: बिहार चुनाव परिणाम से पहले पटना में जश्न की तैयारी, BJP कार्यकर्ता 501 किलो लड्डू बनाने में जुटे; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Bihar Election Result 2025: बिहार में पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती होने जा रही है. इसको लेकर पूरे प्रदेश में उत्सुकता बढ़ गई है, खासकर NDA में, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आगे दिख रही है.

एग्जिट पोल के नतीजों में NDA की जीत

एग्जिट पोल के नतीजों के बीच ही बिहार के पटना में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है. 14 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले भाजपा कार्यकर्ता मिलकर लड्डू तैयार कर रहे हैं. उनका कहना है कि वे कुल 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Bihar Elections 2025: पीएम मोदी के कट्टा बयान पर भड़की महागठबंधन, मुकेश सहनी बोले-हम कलम की बात करेंगे

बिहार चुनाव परिणाम से पहले पटना में जश्न की तैयारी

बिहार में दो चरणों में हुए मतदान

बिहार में दो चरणों में हुए मतदान के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. राज्य की 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें आवश्यक हैं. एग्जिट पोल के मुताबिक, NDA को पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को 100 सीटों के आसपास ही सीटें मिलने का अनुमान दिख रहा है.