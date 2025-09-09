Vice President Election 2025: एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने राम मंदिर के किए दर्शन, भाजपा की जीत का दावा

नई दिल्ली, 9 सितंबर : उपराष्ट्रपति चुनाव (Vice President Election 2025) के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा. इस बीच, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) ने महाराष्ट्र सदन से लोधी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन किए. उनका मुकाबला 'इंडिया अलायंस' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी से है. उपराष्ट्रपति चुनाव पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत होगी." भाजपा के राज्यसभा सांसद रामभाई मोकारिया ने एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, "सीपी राधाकृष्णन की जीत 100 प्रतिशत निश्चित है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 10 बजे शुरू होगी, और हमारा दायित्व है कि सीपी राधाकृष्णन को बड़े अंतर से जिताएं."

वहीं, भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "देशभर में उत्साह का माहौल है. पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें बड़ी जीत मिलने वाली है. यह खुशी का माहौल है और मुझे उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे." भाजपा की राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा, "यह लोकतांत्रित व्यवस्था है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम सभी उत्साहित हैं. हम अपनी बुद्धि और विवेक के साथ मतदान करेंगे." यह भी पढ़ें : Major Accident in North Delhi: दिल्ली के पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला इमारत ढही, 14 लोगों का रेस्क्यू

उपराष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा सांसद भागवत कराड ने कहा, "आज के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास बहुमत है. मुझे उम्मीद है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे." भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने कहा, "एनडीए की पूरी योजना तैयार है और हमारी जीत निश्चित है. यह चुनाव हमारे लिए गौरव की बात है. राज्यसभा को नए उपसभापति मिलने वाले हैं और हम सब इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं."

भाजपा के राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने कहा, "सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. एनडीए के सभी सांसद उनके पक्ष में मतदान करेंगे और हमारी जीत निश्चित है." भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है.