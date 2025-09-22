Uttar Pradesh Horror: अफेयर के शक में पति ने बच्चों के सामने काट डाला पत्नी का गला

Representational Image | PTI

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी में एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया, क्योंकि वह उस पर अवैध संबंध होने का शक करता था. घटना के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को कॉल कर जुर्म कबूल किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी सोनू शर्मा, मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, अपनी पत्नी चंचल शर्मा (28) और उनके दो बच्चों, उम्र सात और पांच, के साथ दादरी में किराए के मकान में रह रहा था.

पुलिस ने बताया कि सोनू पिछले दो महीने से बेरोजगार था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ता रहता था, जो परिवार का पालन-पोषण करने के लिए पिज्जा आउटलेट में काम करती थी.

बच्‍चों ने बीच में आने की कोशिश की लेकिन...

रविवार की सुबह लगभग 5 बजे, दोनों के बीच जोरदार विवाद हुआ. गुस्से में, सोनू ने चंचल के मुंह पर कपड़ा रखकर चाकू से हमला किया और उन्हें मौके पर ही मार डाला. उनके बच्चों ने अपनी मां की चीखें सुनकर बीच में आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धक्का दे दिया गया.

पुलिस को खुद दी हत्या की जानकारी

आरोपी ने बाद में इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल कर हत्या की जानकारी दी. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर महिला का शव पाया. सोनू घटनास्थल से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी हिरासत में है.