UP: हाथरस दाऊजी मेले में आवारा सांड ने दर्शकों के बीच घुसकर मचाया उत्पात, मानों खुद कुश्ती लड़ना चाहता हो! देखें मजेदार VIDEO

(Photo Credits NBT)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित प्रसिद्ध दाऊजी मेला (Dauji Mela) के दौरान एक आवारा सांड ने अचानक दर्शकों के बीच घुसकर उत्पात मचाया. यह घटना मेला परिसर के दंगल क्षेत्र के पास हुई, जहां सांड (Bull) ने भारी भीड़ पर हमला बोल दिया. जैसे ही सांड ने हमला किया, मेला परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. सांड की आक्रामकता ने आयोजन को कुछ समय के लिए ठप कर दिया.

सांड का आक्रामक व्यवहार

सांड के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि सांड ने दंगल क्षेत्र में घुसकर मिट्टी उछाली और खुद को पहलवान साबित करने की कोशिश की। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि सांड ने दर्शकों पर हमला करते हुए उन्हें अपने सींगों से दूर फेंक दिया. यह भी पढ़े: Bull Attack: सड़क से जा रहे दादा और पोते पर आवारा सांडों ने किया हमला, सींगों से कुचला, दोनों हुए घायल, लखनऊ का VIDEO आया सामने

मेले में आवारा सांड ने घुसकर मचाया उत्पात

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित श्री मेला दाऊजी महाराज मेले में चल रहे पंजाबी दरबार कार्यक्रम के दौरान एक आवारा सांड दर्शकों की भीड़ के बीच घुस आया। आवारा सांड ने मेले में मौजूद लोगों पर अचानक हमला बोल दिया। जिससे मेले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग अपनी जान बचाने… pic.twitter.com/DZfGEFMM5f — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 15, 2025

स्थानीय प्रशासन की तत्काल कार्रवाई

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सांड को काबू करने के लिए तुरंत कार्रवाई की, लेकिन तब तक कई लोग घायल हो चुके थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सांड ने विशेष रूप से दंगल क्षेत्र में घुसकर मिट्टी उड़ाई और दर्शकों को निशाना बनाया, जिससे कई लोग गिरकर घायल हो गए। वायरल वीडियो में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि सांड दर्शकों के बीच दौड़ते हुए उन पर हमला कर रहा था, जबकि लोग चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भाग रहे थे.

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

इस घटना के बाद मेला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे हैं। इस तरह की घटनाओं के कारण बड़े हादसों का खतरा बना रहता है, और इसने मेला आयोजकों के सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।