UP Road Accident: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ट्रेन हादसे में 6 लोगों की मौत

Representational Image | ANI

मिर्जापुर, 5 नवंबर : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर (Mirzapur) के चुनार स्टेशन में बुधवार को एक ट्रेन की चपेट में आए छह यात्रियों की मौत हो गई है. हादसा इतना भयंकर था कि यात्रियों के क्षत-विक्षत शव के टुकड़े पटरियों पर बिखर गए. सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मिर्जापुर के जीआरपी इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि यात्री ट्रेन से उतरे, वहीं दूसरी तरफ से आई ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिस कारण हादसा हो गया है. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. मौके पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिर्जापुर जिले के चुनार जंक्शन पर कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर गलत दिशा में रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. तभी तीन नंबर प्लेटफॉर्म से कालका मेल गुजरी. यात्री इसकी चपेट में आ गए. हादसा इतना भयंकर था कि यात्रियों के चिथड़े उड़ गए. बताया जा रहा है कि सभी यात्री गंगा स्नान करके दक्षिणांचल लौट रहे थे. हादसे का संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़ें : Tamil Nadu: तिरुवेरुम्बुर में सांबा धान की फसल पर संकट, प्रदूषित पानी से किसानों की चिंता बढ़ी

सीएम योगी ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए बोला है. सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सभी सोनभद्र की ओर से आने वाली प्रयागराज बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन से बुधवार की सुबह चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंचे थे. वहां से वाराणसी की ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें प्लेटफार्म पर जाना था. उन्होंने रेलवे ट्रैक से ही दूसरे प्लेटफार्म पर जाने की कोशिश की. इसी दौरान तेज गति से ट्रेन आ गई. श्रद्धालु जब तक संभलकर किनारे हो पाते, तब तक ट्रेन की चपेट में आ गए. हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद चुनार स्टेशन पर चीख-पुकार मच गई. तत्काल मौके पर पहुंची आरपीएफ और जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.