Diwali 2025: देशभर में दिवाली की धूम, अयोध्या में त्योहार से पहले दर्शन के लिए राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

Diwali 2025:  देशभर में दीपावली की तैयारियाँ जोरों पर हैं. पूरे भारत में त्योहार का उत्साह चरम पर है. इस बार दिवाली कल यानी 20 नवम्बर 2025 को मनाई जाएगी, लेकिन इसकी रौनक आज से ही हर ओर देखने को मिल रही है. खासतौर पर राम नगरी अयोध्या में तो माहौल पूरी तरह से भक्ति और उत्सव में डूबा नजर आ रहा है.

देशभर में दिवाली की धूम

त्योहार से एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. दूर-दूर से लोग भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि श्रद्धालु "जय श्री राम" के जयकारों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं.  यह भी पढ़े: दिवाली 2025 पर लक्ष्मी पूजन: जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आपके शहर में पूजा का सही समय

अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

मंदिरों से लेकर बाजारों तक भीड़ का माहौल

दीपावली से पहले न सिर्फ मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, बल्कि बाजारों में भी जबरदस्त खरीदारी हो रही है. लोग नए कपड़े, मिठाइयाँ, पूजा सामग्री और दीपक आदि खरीदने के लिए दुकानों पर उमड़ रहे हैं. दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक है क्योंकि बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है.

दीपोत्सव की तैयारी पूरी

दरअसल, अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भव्य तैयारियाँ की गई हैं. राम की नगरी दिवाली के मौके पर दीपों की रोशनी से जगमगाने को तैयार है. हर गली, हर चौक और मंदिर को सजाया गया है, जिससे पूरी अयोध्या दीपों की आभा में नहाई हुई नजर आ रही है.