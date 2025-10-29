UP: जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है', CM योगी आदित्यनाथ का राजद पर वार

CM Yogi Adityanath | X

भोजपुर, 29 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बुधवार को बिहार के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन ओझा के पक्ष में रैली की. मुख्यमंत्री योगी ने स्थानीय भाषा में संवाद की शुरुआत की और मतदाताओं से कमल खिलाने की अपील की. यहां उन्होंने विपक्षी दलों (राजद, कांग्रेस) को खूब धोया. सीएम ने कहा कि इंद्रदेव के आशीर्वाद से यह तय हो गया है कि फिर से एनडीए सरकार बिहार में बनेगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस व राजद को निशाने पर रखा. बोले कि इन लोगों ने विकास कार्यों को पूरा नहीं किया, क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए, वह मनुष्य का हक भी डकार जाता है. आज मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ हर नौजवान, गरीब, किसान, माता-बहन को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबरकर स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़े हैं. अब बिहार से पलायन नहीं होता, बल्कि यहां से निकले इंजीनियर बिहार को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं. यह भी पढ़ें : Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटना में बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से मुलाकात की

सीएम योगी ने बिहार की युवाओं की सराहना की. उन्होंने कहा, "यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है. थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले तो बिहार का नौजवान दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित रखने का सामर्थ्य रखता है. देश में जहां भी बिहार के युवाओं ने कार्य किया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है." मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार पर भारत का हर नागरिक गौरव की अनुभूति करता है. सीएम ने बिहार की धरती के महापुरुषों, लोकतंत्र सेनानियों का जिक्र किया और कहा कि यहां का अतीत गौरवशाली रहा, लेकिन राजद का 15 वर्ष और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल कलंक से कम नहीं है. इस दौरान बिहार के नागरिकों को पहचान के संकट से गुजरना पड़ता था. नौजवान पलायन, किसान आत्महत्या, व्यापारी डरा-सहमा रहता था और बेटी-बहन की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई थी.

रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, "बिहार ने जब 2005 में अंगड़ाई ली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी तो माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई. बिहार नई दिशा की ओर आगे बढ़ा. बिहार में आज वह सब कुछ है, जो 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए. यहां कनेक्टिविटी, बाढ़ प्रबंधन, स्कूली शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत गरीबों के लिए अनेक योजनाएं हैं." उन्होंने कहा कि 2005 के पहले परिवारवाद का दंश झेल रहा बिहार अराजकता व गुंडागर्दी की चपेट में आकर माफियाराज का शिकार हो गया था, लेकिन 20 साल में अथक परिश्रम कर नीतीश सरकार ने उसे उभारने में बड़ी मदद की. आज बिहार पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता. जो बिहार के नागरिकों की आकांक्षा है, आज यहां वह सब कुछ है. उन्होंने अपील की कि बिहार के विकास में चल रही रफ्तार थमनी नहीं चाहिए. डबल इंजन सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से बिहार की प्रगति को बढ़ा सके, इसके लिए आपका आह्वान करता हूं.