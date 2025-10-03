UP: सीएम योगी ने चॉकलेट देकर बच्चों पर लुटाया प्यार, बोले-खूब पढ़ना, खूब आगे बढ़ना

(Photo : X)

गोरखपुर, 3 अक्टूबर : गोरखनाथ मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बहुत से बच्चों से मुलाकात की. प्यार लुटाते हुए उनसे आत्मीय बातचीत कर चॉकलेट दिया. नाम और पढ़ाई के बारे में पूछा और खूब आशीर्वाद दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम जगजाहिर है. प्रोटोकॉल परे कर बच्चों से मिलना, उनसे ठिठोली करना, उन्हें दुलारना, खूब पढ़ने का आशीर्वाद देना और चॉकलेट देना उनकी खासियत है. बच्चों के साथ उनकी ऐसी ही आत्मीयता का दृश्य शुक्रवार सुबह भी गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिला. गुरुवार शाम विजयदशमी शोभायात्रा की अगुवाई करने के बाद रात्रि प्रवास के बाद शुक्रवार सुबह उनकी दिनचर्या परंपरागत रही.

महायोगी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ की समाधि पर जाकर मत्था टेका और उनका आशीर्वाद लिया. हर बार की तरह वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले. इस दौरान उनकी नजर श्रद्धालुओं के साथ उनके बच्चों पर पड़ गई. मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने पास बुला लिया. एक-एक करके सबसे उनका नापूछा और, किस क्लास में पढ़ते हैं, इसकी जानकारी ली. कुछ बच्चों से हंसी-ठिठोली भी की. उन्होंने बच्चों से बेहद अपनेपन से बातचीत की. सबके माथे पर हाथ फेरकर प्यार-दुलार और आशीर्वाद दिया कि खूब मन लगाकर पढ़िए और खूब आगे बढिए. मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को चॉकलेट भी दिया. यह भी पढ़ें : Zubeen Garg की मौत कैसे हुई? सिंगापुर पुलिस ने भारत को सौंपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की. मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए संकल्पित है. इस दौरान उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं. उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए