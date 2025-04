VIDEO: देशभर में चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी को लेकर धूम, सीएम योगी ने बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में बच्चों और लोगों से की मुलाकात

CM Yogi Interact With Childrens: देशभर में चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन महाअष्टमी को लेकर धूम मची हुई हैं. लोग मंदिरों में जाकर माता की पूजा का रहे हैं. महाअष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में बच्चों और लोगों से की मुलाकात की.

महाअष्टमी के इस खास पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. जिसका वीडियो सामने आया है.

महाअष्टमी का पर्व चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन मनाया जाता है, जिसे विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त करने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. इस दिन विशेष रूप से महाक्रूर राक्षसों पर देवी दुर्गा की विजय की याद में पूजा अर्चना की जाती है. महाअष्टमी का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है, क्योंकि इसे शक्ति और भक्ति के समर्पण का प्रतीक माना जाता है. यह भी पढ़े: Chaitra Navratri 2025: चैत्र नवरात्रि का छठा दिन, पीएम मोदी और सीएम आदित्यनाथ ने आदिशक्ति को किया प्रणाम

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath interacts with children and people outside the Maa Pateshwari Devi temple in Balrampur. pic.twitter.com/UHFomQEjrB

— ANI (@ANI) April 5, 2025