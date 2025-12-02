Mumbai: रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग देखकर घबराएं लोग, अंदर से निकला कैश और सोना, पुलिस ने मालिक का पता लगाकर लौटाई उनकी अमानत

Unclaimed bag found at Borivali station (Credit-wikimedia commons)

Mumbai News: मुंबई के बोरीवली (Borivali Station) में सोमवार सुबह स्टेशन के बाहर एक लावारिस बैग (Unclaimed Bag) मिलने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद नागरिकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.कस्तूरबा मार्ग पुलिस (Kasturba Marg Police) को इसकी खबर मिली.

खबर मिलते ही वरिष्ठ निरीक्षक जयराज रणवरे के मार्गदर्शन में एटीसी अधिकारी एपीआई (API) युवराज इनामदार की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए बैग की जांच शुरू की. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: दादर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिला शव, हथौड़े से हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

बैग में मिला सोना और नकदी

जांच में सूटकेस से 50 ग्राम सोना (Gold 50gm) और 7.50 लाख रूपए नकद बरामद किए गए, जिससे मामला और गंभीर हो गया.जांच में पता चला कि यह बैग वडोदरा, गुजरात के 70 वर्षीय प्रदीप नानुबाई जोशी का था, जो कांदिवली (Kandivali) में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे और गलती से बोरीवली स्टेशन के बाहर बैग भूल गए थे.

सुरक्षित रूप से बैग वापस सौंपा

पुलिस ने जोशी से संपर्क कर उन्हें स्टेशन बुलाया, जहां उन्होंने बैग की पहचान की.इसके बाद पुलिस ने सोना और पूरी नकदी सुरक्षित रूप से उन्हें सौंप दी.जोशी ने कहा कि आज के समय में इतनी बड़ी रकम और सोना सुरक्षित वापस मिलना पुलिस की ईमानदारी और तत्परता का बेहतरीन उदाहरण है.