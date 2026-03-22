Ujjain Viral Video: महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान में छात्र की बेरहमी से पिटाई; दूसरे के बिस्तर पर सोने पर शिक्षक ने लाठी से की पिटाई

उज्जैन में वैदिक संस्थान का शिक्षक कैमरे में कैद, छात्र के साथ मारपीट करते दिखा (Photo Credits: X/@Nalanda_index)

Ujjain Viral Video: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की धार्मिक नगरी उज्जैन (Ujjain) स्थित महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (Maharshi Sandipani National Institute of Vedic Studies) से अनुशासन के नाम पर क्रूरता का एक मामला सामने आया है. शनिवार, 21 मार्च को सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुए एक वीडियो (Viral Video) में एक शिक्षक को छात्रावास के कमरे के भीतर एक छात्र की लाठी से बेरहमी से पिटाई करते हुए देखा जा रहा है. इस घटना ने आवासीय संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़ें: Hyderabad Doctor Suicide: बिल्ली को लेकर विवाद के बाद 23 वर्षीय डॉक्टर ने दी जान, परिवार में मचा कोहराम

मामूली बात पर मिली दर्दनाक सजा

रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने बजाय किसी दूसरे छात्र के बिस्तर पर सो गया था. कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र दर्द से कराह रहा है और रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन शिक्षक का दिल नहीं पसीजा और वह लगातार उस पर लाठियां बरसाता रहा.

आरोपी शिक्षक की हुई पहचान

पिटाई करने वाले आरोपी की पहचान दत्तदास शेवड़े के रूप में हुई है. शेवड़े संस्थान की सामवेद राणायनीय शाखा में शिक्षक के पद पर तैनात हैं और उनके पास हॉस्टल वार्डन की भी जिम्मेदारी है. चिंतामन गणेश मंदिर रोड पर स्थित इस संस्थान के परिसर में ही यह वीडियो शूट किया गया है, जिसमें शेवड़े छात्र से सवाल पूछते हुए उसे बार-बार छड़ी से मारते नजर आ रहे हैं.

उज्जैन में वैदिक संस्थान का शिक्षक कैमरे में छात्र पर हमला करते हुए कैद

संस्थान की चुप्पी और प्रशासनिक स्थिति

वीडियो के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बावजूद, खबर लिखे जाने तक संस्थान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बताया जा रहा है कि छुट्टी का दिन होने के कारण संस्थान प्रशासन से संपर्क नहीं हो सका. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई आंतरिक जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है या नहीं. यह भी पढ़ें: Lucknow Shocker: लखनऊ में ऑनर किलिंग; ससुराल वालों ने दामाद को पीट-पीटकर मार डाला, बंधक बनी पत्नी के सामने ही निकलवा दी जान

संस्थान का परिचय और दिनचर्या

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय संस्थान है, जहाँ देश भर के छात्र वैदिक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं. यहाँ छात्र परिसर में ही रहते हैं और एक सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना और संध्यावंदन करना शामिल है। वार्डन और शिक्षकों का काम परिसर और छात्रावास में अनुशासन बनाए रखना होता है, लेकिन इस घटना ने अनुशासन की सीमाओं को लेकर बहस छेड़ दी है.