Jaipur: जयपुर में बड़ा हादसा! हाईटेंशन तार से टकराई प्राइवेट बस, वाहन में लगी आग, 2 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे, जयपुर का VIDEO आया सामने

2 people died in a bus fire (Credit-@SumitSaraswatSP)

Jaipur News: राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर (Jaipur) से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. जहांपर मजदूरों को लेकर जा रही स्लीपर बस अचानक एक हाईटेंशन तार से टकरा गई और उसमे आग लग गई. इस आग में दो लोगों की मौत हो गई तो वही दस लोग झुलस गए है. ये घटना जयपुर इलाकें के मनोहरपुर इलाकें की है. इस हादसे के बाद घायल मजदूरों को शाहपुरा के उपजिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. इसके साथ ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर भेजा गया है.

बताया जा रहा है की बस टोडी स्थित ईंट भट्टे के मजदूरों को लेकर आ रही थी. बस में करंट के दौड़ते ही और उसमें आग लगते ही बस में चीख पुकार मच गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @SumitSaraswatSP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jaisalmer Bus Fire: राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी आग, 10 से 12 लोगों के मौत की आशंका, भयावह वीडियो आया सामने; VIDEO

हाईटेंशन तार से टकराई बस

नहीं थम रहा प्राइवेट बसों में मौत का सिलसिला, राजस्थान के जयपुर में एक और बड़ा हादसा, बिजली के हाईटेंशन तारों से टकराकर चलती बस में लगी आग, दो यात्रियों की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे, बसों में आग के कारण जैसलमेर में 26 और आंध्रप्रदेश में 20 यात्रियों की हुई थी मौत#BusFire #Jaipur pic.twitter.com/DQ6LRf5h0h — Sumit Saraswat SP (@SumitSaraswatSP) October 28, 2025

करंट लगते ही मची चीख-पुकार

जानकारी के अनुसार, बस उत्तर प्रदेश से जयपुर ग्रामीण के टोडी गांव स्थित ईंट भट्टे पर मजदूरों को लेकर जा रही थी. रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई.जैसे ही तार छुआ, बस में तेज धमाका हुआ और करंट दौड़ गया, जिसके बाद स्पार्किंग से आग भड़क उठी.देखते ही देखते बस में अफरा-तफरी मच गई, यात्रियों ने किसी तरह खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की.

पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने शुरू किया बचाव अभियान

हादसे की जानकारी मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस (Police) और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची.फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.सभी घायलों को शाहपुरा उपजिला हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से झुलसे पांच मजदूरों को जयपुर रेफर किया गया.वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया है.

लापरवाही पर सवाल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा संभवतः बिजली लाइन की ऊंचाई और बस के बीच पर्याप्त दूरी न होने की वजह से हुआ.घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है, जिसमें बस धू-धू कर जलती दिख रही है और लोग चीखते हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं.अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही है.

राजस्थान में पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे

गौरतलब है कि कुछ समय पहले जैसलमेर (Jaisalmer) में भी भीषण बस हादसा हुआ था. जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई थी.जांच में सामने आया था कि बस को मोडिफाइड किया गया था और उसमें इस्तेमाल हुआ फाइबर अत्यधिक ज्वलनशील था, जिससे आग तेजी से फैली और यात्रियों को निकलने का मौका नहीं मिला.