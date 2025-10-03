VIDEO: बिहार के पूर्णिया में दर्दनाक रेल हादसा! Vande Bharat Train की चपेट में आने से 4 युवकों की कटकर मौत, रेलवे पर भड़के सांसद Pappu Yadav

Purnia Vande Bharat Accident (Photo- Johnl1465045L/X)

Purnia Vande Bharat Train Accident: बिहार के पूर्णिया जिले से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है. यहां शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे कटिहार-जोगबनी रेलखंड (Katihar-Jogbani Railway Line) पर तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से चार युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब कस्बा प्रखंड (Kasba Block) के पांच युवक पटरी पार करने की कोशिश कर रहे थे. अंधेरा और बादल छाए रहने के कारण वे समय पर ट्रेन को नहीं देख पाए और उसकी चपेट में आ गए.

चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की उम्र 14 से 18 साल के बीच थी. जबकि एक युवक को गंभीर हालत में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज (Purnia Medical College) में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 4 युवक

4 dead, 2 injured after being hit by Vande Bharat train while ‘making reels’ in Bihar’s Purnea(India) 0310025 Four men (aged 18-25) died and two others were left severely injured after they were hit by a Vande Bharat train near a railway booth in Purnea, Bihar on Friday. pic.twitter.com/iRW2uF6yiK — john l (@Maeestro) October 3, 2025

20-20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग

VIDEO | Patna: Purnea MP Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) on four teenagers being run over by Vande Bharat Express in his Lok Sabha constituency, says, "This is administration's negligence. Railway underpass, overbridge are to be constructed at several places in Bihar, but it is not… pic.twitter.com/lOlTZ0c39j — Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2025

पप्पू यादव ने ₹20 लाख मुआवजे की मांग की

इस घटना पर सवाल उठाते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (MP Pappu Yadav) ने रेलवे को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा, "यह प्रशासन की लापरवाही है. बिहार में कई जगहों पर रेलवे Underpasses और overbridges बनने हैं, लेकिन ये नहीं बन रहे हैं. मरने वाले मेरे क्षेत्र के हैं, वे दलित परिवार से थे. मैं रेलवे से मांग करता हूं कि प्रभावित परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए."

'लोगों की लापरवाही के कारण हुआ हादसा'

वहीं, स्टेशन प्रबंधक मुन्ना कुमार (Station Manager Munna Kumar) ने बताया कि यह हादसा लापरवाही के कारण हुआ, क्योंकि रेलवे ट्रैक पार करना सख्त मना (Railway Track Crossing Prohibited) है. स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर

इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे लाइन के पास ओवरब्रिज या अंडरपास न होने के कारण लोग अक्सर जान जोखिम में डालकर पटरियां पार करने को मजबूर होते हैं.