Bhiwandi Suicide Case: महाराष्ट्र में एक ही परिवार के 4 लोगों ने किया सुसाइड, मां ने तीन बेटियों संग लगाई फांसी

Bhiwandi Suicide Case: महाराष्ट्र के भिवंडी के फेणे पाडा इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मां ने अपनी तीन बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह घटना क्षेत्र में सनसनी फैलाने वाली रही, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे ने बताया, "भिवंडी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक महिला और उसकी तीन बेटियों के शव फंदे पर लटके पाए गए हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है."

Maharashtra: Senior Police Inspector Krushnadev Kharade, Bhiwandi Shahar Police Station, says, "Within the jurisdiction of Bhiwandi Police Station, a mother and three girls have been found dead. Investigation is currently underway" pic.twitter.com/v9DrPn1OpK

— IANS (@ians_india) May 3, 2025