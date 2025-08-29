Kal Ka Mausam, 30 August 2025: दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक कल बारिश का अलर्ट; जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 30 August 2025: मानसून का असर अगस्त के आखिरी सप्ताह में और भी तेज हो गया है. देश के कई राज्यों में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बात करें कल के मौसम की (Tomorrow’s Weather Update) तो मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने 30 अगस्त के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग (IMD) और आपदा प्रबंधन टीम ने लोगों से अपील की है कि वे अलर्ट का पालन करें. नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षित जगहों पर शरण लें. आइए जानते हैं कल आपके राज्य का मौसम कैसा रहेगा.

उत्तराखंड और हिमाचल में फिर से भारी बारिश का अलर्ट, जम्मू-कश्मीर सहित इन राज्यों के लिए भी चेतावनी.

कल का मौसम दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी. अब मौसम विभाग ने शनिवार यानी 30 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और मध्य दिल्ली में येलो अलर्ट लगाया गया है. बाकी इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. लोगों को घर से निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बारिश का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है. मौसम विभाग ने 30 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कई जगहों और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है. इस बीच प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें बलिया, बहराइच, कानपुर नगर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज जैसे बड़े जिले शामिल हैं.

कल का मौसम बिहार

बिहार में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. पटना मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, भागलपुर और गोपालगंज में कल मूसलाधार बारिश की संभावना है. लोगों को बिजली गिरने से बचने के लिए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे जाने से मना किया गया है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार और सिमडेगा समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. यहां अगले 24 घंटों में जलभराव और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में बागेश्वर, पिथौड़ागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में कल भारी बारिश का अलर्ट है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदी-नालों के उफान का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य भर में मानसून सक्रिय रहा और सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई. आईएमडी ने ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के लिए 31 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य मध्य और निचले पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है.

कल का मौसम पंजाब-हरियाणा

आईएमडी चंडीगढ़ के प्रमुख सुरिंदर पॉल ने कहा कि अगले तीन-चार दिनों तक पंजाब और हरियाणा में बारिश जारी रहेगी, और पहले से ही जलमग्न जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. "उत्तरी पंजाब में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी वर्षा होगी. अगले तीन-चार दिनों तक पंजाब और हरियाणा दोनों में मानसून की सक्रियता जारी रहेगी.

उत्तरी और पश्चिमी पंजाब के साथ-साथ उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा के लिए शनिवार से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और अधिकारियों ने निचले इलाकों में स्थिति और बिगड़ने की चेतावनी दी है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, बेतुल, खंडवा और बुरहानपुर में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से नदियों और पुलों के पास जाने से बचने की सलाह दी है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है. कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं. 30 अगस्त को बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश का दौर अभी कुछ दिन जारी रहेगा. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक पुणे, सातारा, कोल्हापुर जिलों और कोल्हापुर के घाट संभाग में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है. विदर्भ के अधिकांश जिलों में अगले दो-तीन दिनों तक कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. राज्य के शेष भागों में अगले दो दिनों तक कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में अगले 7 दिन तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के निदेशक ए. के. दास ने बताया कि अगले सात दिनों तक राज्य में मध्यम बारिश का अनुमान है. अगले पांच दिनों तक गरज के साथ बारिश की संभावना है. मछुआरों को पांच दिनों तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. मध्य और दक्षिण गुजरात में आज भारी बारिश की संभावना है.