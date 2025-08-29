उत्तराखंड और हिमाचल में फिर से भारी बारिश का अलर्ट, जम्मू-कश्मीर सहित इन राज्यों के लिए भी चेतावनी

Representational Image | PTI

Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर भारत के कई राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. इस बीच कई जगहों के लिए भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किए गए हैं. उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक हालात अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बने रह सकते हैं. लोगों से अपील है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें.

अगस्त महीने में रिकॉर्ड तोड़ मानसूनी गतिविधियों के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं. 2 सितंबर के बाद ही राहत की संभावना जताई जा रही है.

उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल फटने की घटनाएं सामने आईं. कई परिवार मलबे में फंस गए और पशु बह गए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राहत-बचाव कार्य जारी है. चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि दो लोग लापता हैं और कई सड़कें बंद हैं. अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, ऐसे में पुलिस ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत हटने की चेतावनी दी है.

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले पांच दिनों तक कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. IMD ने अगले कुछ दिनों तक उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, चमोली में भारी बारिश का अनुमान जताया है.

हिमाचल के इन जिलों में अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. शिमला मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई. सिरमौर जिले में 140 मिमी तक बारिश रिकॉर्ड हुई.

IMD ने ऊना, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में 31 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. अगस्त में हिमाचल में सामान्य से 67% अधिक बारिश हुई है, जो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा है.

पंजाब और हरियाणा: निचले इलाकों में खतरा बढ़ा

चंडीगढ़ मौसम केंद्र प्रमुख सुरिंदर पॉल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में अगले 3-4 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी. उत्तरी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जबकि हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पहले से ही जलभराव झेल रहे निचले इलाकों में हालात और बिगड़ सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 2 सितंबर तक फिर से खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान जम्मू संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. कई पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अचानक भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं.

दिल्ली में भी बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त

दिल्ली में भी बारिश का असर दिखने लगा है. IGI एयरपोर्ट ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि खराब मौसम को देखते हुए उड़ानों की जानकारी के लिए वे एयरलाइंस से संपर्क में बने रहें. दिल्ली में अगले 2-3 दिनों तक मध्यम बारिश का अनुमान है. लोगों से अपील की गई है कि कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लें.