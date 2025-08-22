Kal Ka Mausam, 23 August 2025: कल कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 23 August 2025: देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. कहीं तेज धूप के बाद बादल छा रहे हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश लोगों की रफ्तार रोक रही है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्वी राज्यों तक भारी बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है. दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से उमस और गर्मी का प्रकोप चल रहा था. लेकिन आज अचानक मौसम ने करवट ले लिया. अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है. बात करें कल के मौसम (Kal Ka Mausam) की तो 23 अगस्त को दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र समेत देश के बड़े हिस्से में भारी बारिश हो सकती है, और कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. आइए जानते हैं राज्यवार मौसम का हाल.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम बदलता ही जा रहा है. सुबह चटक धूप रहती है, लेकिन दोपहर तक घने बादल और बारिश छा जाती है. आईएमडी के अनुसार, 22 अगस्त से 27 अगस्त तक बूंदाबांदी और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्या भी हो सकती है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं. लेकिन अब राहत की उम्मीद है. मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 22 से 25 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. हालांकि, अभी भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जा रही है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है. यहां उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है. 22 और 23 अगस्त को राज्य में भारी बारिश की संभावना है. कई निचले इलाकों में जलभराव और शहरी बाढ़ की स्थिति बन सकती है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में इस बार मानसून ने कहर बरपाया है. बादल फटने से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और मकान बह गए हैं. मौसम विभाग ने राज्य में अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है. 23 और 24 अगस्त तक कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है, जिसका असर 27 अगस्त तक रहेगा. प्रदेश भर में 23 से 27 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इस दौरान प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम उत्तर-पश्चिम भारत

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम विभाग ने 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी हिस्सों में जलभराव का खतरा बना रहेगा.

कल का मौसम पूर्वोत्तर भारत

असम, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है. यहां अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के साथ बाढ़ जैसी स्थिति बनी रह सकती है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

पिछले कुछ दिनों से मुंबई समेत पूरे राज्य में भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश की संभावना जताई है. दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के जिलों में कई स्थानों पर और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, मराठवाड़ा के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में 29 अगस्त तक बारिश के आसार हैं, सप्ताह के दौरान राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश के अलर्ट दिए गए हैं. मौसम विभाग के अहमदाबाद केंद्र के पूर्वानुमान में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के साथ अलर्ट दिया गया है. गुजरात में बारिश के पूर्वानुमान के साथ ही मछुआरों को 5 दिनों के लिए चेतावनी दी गई है.