Aaj Ka Mausam, 26 August 2025: आज 6 राज्यों में होगी भारी बारिश, सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद; जानें कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम?

Photo- @Indiametdep/X

Today's Weather Update: देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरस रही है.लगातार हो रही भारी बारिश (Heavy Rain Alert) से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं. मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार सुबह एक बड़ा अपडेट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश (Aaj Ka Mausam) हो सकती है. इस अलर्ट के बाद जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. जम्मू संभाग में हालात गंभीर होते देख प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. यहां के सभी 10 जिलों में आज, मंगलवार को स्कूल बंद (School Closed) रहेंगे. सरकारी हो या निजी, हर स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है.

ये भी पढें: Kal Ka Mausam, 26 August 2025: दिल्ली से लेकर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल तक बारिश का अलर्ट, जानें कल देशभर में कैसा रहेगा मौसम

6 राज्यों के लिए चेतावनी जारी

Orange to red colour warning for moderate to intense spells of ranfall over Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi and north coastal Andhra Pradesh during next 3 hours.@moesgoi @ndmaindia @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/hyZwxTDlzc — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 26, 2025

पंजाब में भी कई जगह बंद रहेंगे स्कूल

पंजाब बारिश (Punjab Weather Update) और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है. पठानकोट, फाजिल्का, बठिंडा और होशियारपुर में भी स्कूल बंद (Punjab School Closed) रहेंगे. यहां सतलुज, व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं. ऊपर से, भाखड़ा और पौंग बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों के कई गांव जलमग्न हो गए हैं. खेत-खलिहान जलमग्न हो गए हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं.

हिमाचल में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात

हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ (Himachal Flood) और भूस्खलन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं. पौंग बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कांगड़ा और आसपास के कई निचले गांव जलमग्न हो गए हैं. टांडा इलाके के लोग पिछले कई दिनों से जलमग्न स्थिति का सामना कर रहे हैं. शिमला जिले (Himachal Rain Alert) में बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली-NCR में रूक-रुककर हो रही बारिश

दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है. यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है. पिछले कई दिनों से राजधानी और एनसीआर (Delhi-NCR Weather Update) में रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है. सड़कों पर कई जगह पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या और भी गंभीर हो गई है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन घंटों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है. इससे बाढ़ जैसी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे बेवजह घर से बाहर न निकलें और सतर्क रहें.

भारी बारिश का यह दौर सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है. मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में भी चेतावनी जारी की है. यहां भी भारी बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.