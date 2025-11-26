Hamirpur: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में मची नाश्ते के लिए अफरा तफरी, चिप्स के पैकेट लोगों ने लूटे, हमीरपुर का VIDEO आया सामने

There was a scramble for breakfast at a mass wedding (Credit-@gaurav1307kumar)

Hamirpur News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) के राठ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह (Mass Wedding Ceremony) का आयोजन किया था. लेकिन विवाह के बाद नाश्ते के लिए मौके पर ऐसी भगदड़ मची की लोग चिप्स और नाश्ते के पैकेट पर टूट पड़े और लोग नाश्ते और चिप्स के पैकेट लेकर भागने लगे. इस दौरान एक दूल्हा भी पैकेट लेकर जाते हुए दिखाई दिया. कुछ ही पलों में नाश्ते के पूरे पैकेट खाली हो गए. इस दौरान मौके पर काफी भगदड़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @gaurav1307kumar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:‘Biryani Loot’: प्रशांत किशोर की रैली में ‘बिरयानी’ पर टूट पड़े लोग, हंगामे के चलते बिगड़ गई व्यवस्था; VIDEO वायरल

सामूहिक शादी में नाश्ते के लिए मची भगदड़

नाश्ता शुरू होते ही बेकाबू हुई भीड़

कार्यक्रम की शुरुआत सामान्य रही, लेकिन जैसे ही नाश्ता शुरू हुआ, स्थिति बिगड़ गई.लोग तेजी से नाश्ते की ओर भागे और काउंटर पर रखा सामान बिना किसी लाइन के उठाकर ले जाने लगे.ज़्यादातर जगह व्यवस्था संभालने के लिए कोई नहीं दिखा. जिसके कारण इस तरह की स्थिति बनी.

383 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न

इस समारोह में कुल 383 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ.लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विवाह होने के बाद भी आयोजन की चर्चा न होकर नाश्ता वितरण की अव्यवस्था ज्यादा चर्चा में रही. बताया जा रहा है की भीड़ की धक्का-मुक्की में एक छोटे बच्चे का हाथ गर्म चाय में चला गया, जिससे वह झुलस गया.