Miyazaki Mango Pune: दुनिया का सबसे महंगा आम पुणे जिले के खेत में होता है, किसान फारूक इनामदार के खेती का प्रयोग हुआ सफल (Watch Video)

Miyazaki Mango Pune: भारत में आम को 'फलों का राजा' कहा जाता है, लेकिन पुणे जिले के वरवंड गांव में रहने वाले प्रगतिशील किसान फारूक इनामदार ने आम की खेती को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है.उन्होंने अपनी महज आधा एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे महंगा आम मियाज़ाकी उगाया है, जिसकी कीमत जापान में ₹2.7 लाख प्रति किलो और भारत में भी ₹1.5 लाख प्रति किलो तक जाती है. बता दें की कई राज्यों में विभिन्न तरीकें के अलग अलग किस्म के आमों के बगीचे होते है, जहांपर आम उगाएं जाते है.

लेकिन पुणे जिले के किसान फारुक ने लाखों रूपए प्रति किलों के हिसाब से बिकनेवाले आम उगाने के कारण अब दुसरे युवाओं को भी खेतों में रूचि होगी. ANI ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है. ये भी पढ़े:US Rejected Indian Mangoes: अमेरिका ने भारतीय आम की 15 खेपों को किया रिजेक्ट, 5 लाख डॉलर का नुकसान; मामूली कागजी कार्रवाई बनी वजह

मियाज़ाकी आम की झलक

#WATCH | Maharashtra | Pune farmer Farooq Inamdar cultivates around 120 Indian and global varieties of mangoes. pic.twitter.com/LRHFZiLHHO

— ANI (@ANI) May 23, 2025