Kolkata FF Fatafat Result Today: इंतजार खत्म! कोलकाता एफएफ फटाफट 20 मई का रिजल्ट जारी, जानिए कैसे खेला जाता है ये पॉपुलर गेम!

Kolkata FF Fatafat Result for May 20, 2025 Declared: पश्चिम बंगाल में आज भी एक गेम काफी पॉपुलर है, जिसका नाम है Kolkata FF, यानी Kolkata Fatafat. आज 20 मई 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. जो लोग इस गेम में हिस्सा लेते हैं, वो kolkataff.com और kolkataff.in जैसी वेबसाइट पर जाकर आज की 20 मई की लेटेस्ट रिजल्ट चार्ट देख सकते हैं. ये गेम कोई आम लॉटरी जैसा नहीं है. इसमें दिमाग लगाना पड़ता है और किस्मत भी साथ दे तो इनाम हाथ लगता है. Kolkata FF एक नंबर बेस्ड गेसिंग गेम है, जिसे ‘बाजी’ के नाम से जाना जाता है.

हर दिन इस गेम के 8 राउंड खेले जाते हैं और हर राउंड में एक विनिंग नंबर निकाला जाता है.

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM