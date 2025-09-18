देश में 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो जाएगी: राम मोहन नायडू

नई दिल्ली, 18 सितंबर : देश में 2025 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर करीब 25 करोड़ हो सकती है, जो कि 2014 में केवल 11 करोड़ थी. यह जानकारी केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) की ओर से दी गई. उन्होंने हिंडन हवाई अड्डे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस हवाई अड्डे से 2020 में केवल एक उड़ान थी, वह अब देश भर के 16 शहरों से जुड़ गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

हिंडन हवाई अड्डे से अखिल भारतीय 'यात्री सेवा दिवस 2025' का शुभारंभ करते हुए, नायडू ने कहा कि यह पहल सभी यात्रियों को सर्वोत्तम यात्रा अनुभव और विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के सरकार के निरंतर प्रयासों को दिखाती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में पिछले 11 वर्षों में शासन की अवधारणा को नया रूप दिया है और इसे जनसेवा में समर्पित किया है. इसी दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए, हम विमानन क्षेत्र में प्रत्येक यात्री को अपनी प्राथमिकता और प्रत्येक यात्रा को समर्पण भाव से सेवा करने के अवसर के रूप में देखते हैं.” उन्होंने आगे कहा कि यात्री हमारे तेजी से बढ़ते विमानन इकोसिस्टम की धड़कन हैं. इस कारण हमने यात्री सेवा दिवस की शुरुआत की है. यह भी पढ़ें : Thane Traffic Advisory For Navratri: नवरात्रि को लेकर ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने जारी एडवाइजरी; चेक डिटेल्स

नायडू ने आगे कहा, “यह हमारे लिए विकास का उत्सव है और साथ ही, प्रत्येक यात्रा को निर्बाध और सम्मानजनक बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है, जो प्रधानमंत्री के राष्ट्र प्रथम के मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित यात्री प्रथम की भावना को आगे बढ़ाता है.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, नागर विमान क्षेत्र उच्च वर्ग की यात्रा के साधन से आम जनता की यात्रा में बदल गया है. दूरदर्शी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के सहयोग से, आज देश में हवाई यात्रा अधिक सुलभ, सुलभ और सस्ती है.

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत बहुत जल्द देश भर के सभी हवाई अड्डे वाई-फाई से लैस हो जाएंगे, जिससे यात्रियों के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में, हम आत्मनिर्भर भारत की नींव पर निर्मित, विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. इसके लिए, विमानन उद्योग के सभी हितधारकों और विशेष रूप से यात्रियों को हमारी खरीदारी में स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होने की आवश्यकता है."