Pune: महिला के कपड़े पहनकर कंपनी में आरोपियों ने की चोरी, पुणे का CCTV देखकर पुलिस भी हैरान; VIDEO

पुणे,महाराष्ट्र: पुणे (Pune) जिले में एक ऐसी चोरी (Theft) का वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोग और पुलिस भी हैरान रह गई है. एक कंपनी में आरोपी ने महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी की. जिससे की उसे पहचाना नहीं जा सके. ये घटना वानवडी परिसर की एक कंपनी (Company) की बताई जा रही है. इस आरोपी ने कंपनी से तांबे का वायर चोरी किया. इस दौरान इस आरोपी महिलाओं का सलवार कमीज भी पहना हुआ था. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज (CCTV) के आधार पर इस आरोपी की तलाश की और दो आरोपियों को धरदबोचा. इन आरोपियों के नाम अमन अजीम शेख और मूसा अबू शेख बताएं जा रहे है. इन आरोपियों के पास से 2 लाख 19 हजार रूपए का माल जब्त किया गया है.

इस चोरी का वीडियो सोशल मीडिया X पर @lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी

रात के दो बजे की चोरी

जानकारी के मुताबिक़ दोनों आरोपियों ने रात के दो बजे कंपनी में प्रवेश किया था. इनमें से एक ने पीले रंग का गाउन और दुसरे ने गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहनकर रखा था.दोनों ने अपने मुंह को ढांक कर रखा था. दोनों ने कंपनी के खिड़की का ग्रिल तोड़कर भीतर प्रवेश किया था. इस दौरान आरोपियों ने रूम में रखा 2 लाख 19 हजार रूपए कीमत का तांबे का वायर (Copper Wire) और पट्टे चुरा लिए थे.

सीसीटीवी देखकर पुलिस भी हैरान

इस चोरी के दौरान आरोपियों ने महिलाओं के कपड़े (Women's Clothing) इसलिए पहने ताकि उनपर किसी का शक न जाएं. लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंची. इस सीसीटीवी को देखने के बाद कंपनी के मालिक और पुलिस भी पहली बार सोच में पड़ गई थी.