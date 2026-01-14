Abhishek Sharma: इंस्टाग्राम पर ‘IPL Player Expose’ रील्स का बवाल, महिला यूजर ने अभिषेक शर्मा से चैट का स्क्रीनशॉट किया शेयर

Abhishek Sharma New Controversy: टीम इंडिया के टी20 खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ओपनर अभिषेक शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया विवाद में घिर गए हैं. एक महिला यूजर ने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह उसकी और अभिषेक शर्मा के बीच हुई निजी चैट है. यह पोस्ट वायरल हो रहे ‘IPL Player Expose’ ट्रेंड का हिस्सा बताई जा रही है. हालांकि, इस स्क्रीनशॉट की सच्चाई की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है. यह भी पढ़ें: DC vs UPW, WPL 2026 7th Match Pitch Report And Weather Update: नवी मुंबई में यूपी वारियर्स के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मचाएंगे तांडव? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

क्या है पूरा मामला?

महिला यूजर द्वारा शेयर की गई तस्वीर में कथित तौर पर अभिषेक शर्मा और उसके बीच बातचीत दिखाई गई है, जिसमें क्रिकेटर बार-बार मिलने की बात कर रहा है. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि क्या यह चैट असली है या किसी तरह से एडिट की गई है. यह मामला उन कई पोस्ट्स के बाद सामने आया है, जिनमें पहले स्वास्तिक चिकारा और अभिषेक पोरेल जैसे युवा खिलाड़ियों के नाम भी इसी तरह के आरोपों में जोड़े गए थे.

क्या है ‘IPL Player Expose’ ट्रेंड?

‘IPL Player Expose’ एक इंस्टाग्राम रील ट्रेंड है, जिसमें कुछ अकाउंट्स क्रिकेटरों के साथ कथित निजी चैट दिखाकर उन्हें “एक्सपोज़” करने का दावा करते हैं। इन वीडियो में अक्सर पहले किसी “वेरिफाइड अकाउंट” का नाम दिखाया जाता है और फिर एक चैट खोली जाती है, जिसमें खिलाड़ी के मैसेज नजर आते हैं.

कुछ लोग इसे खिलाड़ियों की जवाबदेही से जोड़ रहे हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ फेम और व्यूज़ पाने का तरीका है, जिसमें फर्जी या एडिट की गई चैट का इस्तेमाल किया जाता है.

अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

अभिषेक शर्मा ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है. न ही उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद और न ही बीसीसीआई की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है. आम तौर पर क्रिकेट बोर्ड ऐसे मामलों में तब तक कुछ नहीं कहता जब तक कोई पुख्ता सबूत या आधिकारिक शिकायत सामने न आए.

सोशल मीडिया पर दो राय

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग बंटे हुए हैं. कुछ लोग महिला के दावे पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि कई लोग कह रहे हैं कि बिना जांच के किसी खिलाड़ी को दोषी ठहराना गलत है.

Female User Shares Alleged Chat With Abhishek Sharma

View this post on Instagram A post shared by Aakrati Singh Chauhan (@aakratiiiiii)

AI के दौर में डिजिटल सच्चाई पर सवाल

आज के समय में “Inspect Element” जैसे टूल और AI से बनी फर्जी चैट इमेज के कारण यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन-सी बातचीत असली है और कौन-सी नकली. सोशल मीडिया पर जब “एक्सपोज़” टाइप कंटेंट से लाखों व्यूज़ और फॉलोअर्स मिलते हैं, तब ऐसे फर्जी दावे और ज्यादा फैलने लगते हैं.

इसी वजह से युवा IPL खिलाड़ी डिजिटल अफवाहों का आसान निशाना बनते जा रहे हैं. कई क्रिकेट फैंस का मानना है कि जब तक BCCI या संबंधित क्रिकेट बोर्ड ऐसे फर्जी स्क्रीनशॉट फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते, तब तक यह ट्रेंड नहीं रुकेगा. इसका असर खिलाड़ियों की निजी जिंदगी और छवि पर लगातार पड़ता रहेगा.