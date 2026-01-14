DC vs UPW, WPL 2026 7th Match Prediction: नवी मुंबई में आज दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का सातवां मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

Delhi Capitals Women vs UP Warriorz Women, Womens Premier League 2026 7th Match Prediction: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का सातवां मुकाबला आज यानी 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. आज दो मुकाबले खेले जाएंगे. वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स की टीमें अपने अभियान की शुरूआत कर ली हैं. दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. दोनों ही टीमें एक-दूसरे को पछाड़ने के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में यूपी वारियर्स महिला की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान जेमिमा रोड्रिग्स (Jemimah Rodrigues) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: DC vs UPW, WPL 2026 7th Match Pitch Report And Weather Update: नवी मुंबई में यूपी वारियर्स के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मचाएंगे तांडव? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना पिछला मैच हार चुकी है और अब वह इस मुकाबले में जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी ताकि यूपी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड और मजबूत कर सके. वहीं यूपी वॉरियर्ज की टीम भी अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली को हराकर आत्मविश्वास में है और मौजूदा सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

अगर यूपी वॉरियर्ज इस मैच में जीत हासिल करती है तो वह डी वाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज करेगी, क्योंकि इस मैदान पर दोनों के बीच खेला गया एकमात्र मुकाबला दिल्ली ने जीता था. लगातार दो हार के बाद अंक तालिका में पिछड़ चुकी इन टीमों को वापसी के लिए जीत बेहद जरूरी है. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा साबित हो सकता है. दोनों टीमें जीत की तलाश में होंगी और फैंस को एक हाई-इंटेंसिटी मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों के हेड टू हेड (DC-W vs UPW-W Head To Head Record)

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच कुल छह मैच खेले गए हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स महिला ने चार मैच जीते हैं, जबकि दो मैच यूपी वारियर्स महिला ने अपने नाम किए हैं. इस दौरान दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. अब देखने वाली बात होगी कि सातवें मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. इस सीजन में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (DC-W vs UPW-W Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स महिला का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. यूपी वारियर्स महिला के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर दिल्ली कैपिटल्स महिला की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. दिल्ली कैपिटल्स महिला के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का सातवां मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

दिल्ली कैपिटल्स महिला की जीत की संभावना: 55%

यूपी वारियर्स महिला की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC-W vs UPW-W 7th Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स महिला: लिजेल ली (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ड्ट, जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), मारिज़ैन कप्प, निकी प्रसाद, चिनेले हेनरी, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, नंदनी शर्मा, श्री चरणी.

यूपी वारियर्स महिला: किरण नवगिरे, मेग लैनिंग (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देयोल, डींड्रा डोटिन, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, आशा शोभना, क्रांति गौड़.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम बनाम यूपी वारियर्स महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.