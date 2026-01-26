Thane Shocker: ठाणे के कल्याण में ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से रोकने पर भड़के दबंग

(Photo Credits File)

Thane Shocker: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण पश्चिम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने से रोकने पर तीन अज्ञात व्यक्तियों ने एक ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना 24 जनवरी की रात करीब 10 बजे दुर्गाडी चौक जैसे व्यस्त जंक्शन पर हुई. हमले में कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई है.

विवाद की वजह: रॉन्ग साइड ड्राइविंग

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 33 वर्षीय ट्रैफिक कॉन्स्टेबल विलास सुरेश भगीत दुर्गाडी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए तैनात थे. उसी समय वढेघर चौक की ओर से एक सिल्वर-गोल्ड रंग की इनोवा कार (नंबर MH-05-CA-0400) यातायात के विपरीत दिशा (रॉन्ग साइड) से आती दिखी. भारी जाम को देखते हुए जब कॉन्स्टेबल भगीत ने गाड़ी रोकी और चालक को नियमों का हवाला दिया, तो कार में सवार लोग आगबबूला हो गए. यह भी पढ़े: Thane Shocker: मुंबई से सटे ठाणे में पारिवारिक विवाद को लेकर बहू ने बुजुर्ग सास के साथ किया दुर्व्यवहार, वीडियो CCTV में कैद

वर्दी फाड़ी और मुक्कों से किया हमला

शिकायत के मुताबिक, कार से 25-30 साल की उम्र के तीन युवक बाहर निकले और पुलिसकर्मी के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और एक आरोपी ने पीछे से कॉन्स्टेबल को पकड़ लिया, जबकि दूसरे ने उनके चेहरे और सीने पर मुक्कों से वार करना शुरू कर दिया. इसी दौरान तीसरे आरोपी ने कॉन्स्टेबल का कॉलर पकड़कर उनकी वर्दी के बटन तोड़ दिए और वर्दी फाड़ दी. हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

अस्पताल में भर्ती और पुलिस कार्रवाई

घायल कॉन्स्टेबल विलास भगीत को तुरंत कल्याण के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भारी रोष है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शंकर सिंह गौड़ ने बताया कि कार के नंबर और वीडियो साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

सुरक्षा पर उठे सवाल

कल्याण का दुर्गाडी चौक सबसे व्यस्त चौराहों में से एक माना जाता है. सार्वजनिक स्थल पर एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के साथ इस तरह की मारपीट ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और दावा किया है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.