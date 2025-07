Dombivli Fire: मुंबई से सटे डोंबिवली MIDC की एरोसोल गारमेंट कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर; VIDEO

Dombivli Fire Video: मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली MIDC क्षेत्र में स्थित एरोसोल गारमेंट कंपनी में बुधवार दोपहर बाद भीषण आग लग गई. आग की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि दूर-दूर तक धुएं का घना गुबार देखा गया. वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है. आग के चलते आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही हैं और पूरे परिसर को चपेट में ले चुकी हैं.

#WATCH | Thane, Maharashtra: A massive fire breaks out at the Aerosol Garment Company located in MIDC, Dombivli. Fire tenders present at the spot. Efforts to douse the fire are underway. More details awaited.

