Thane Ghodbunder Road News: घोडबंदर रोड पर मरम्मत कार्य के चलते 8–10 अगस्त के बीच भारी वाहनों की एंट्री पर बैन, जानें डायवर्जन रूट और अन्य ट्रैफिक डिटेल्स

Thane Ghodbunder Road News: ठाणे के घोडबंदर रोड से सफर करने वाले लोगों के लिए खबर है. मरम्मत कार्य के चलते 8–10 अगस्त के बीच घोडबंदर रोड पर भारी वाहनों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा. ठाणे ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार 6 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है.
घोडबंदर रोड पर भारी वाहनों की एंट्री पर बैन
ठाणे पुलिस की तरफ से X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट में कहा गया कि कश्मीरा ट्रैफिक उपविभाग की सीमा में ठाणे से घोडबंदर राजमार्ग संख्या 84 के गायमुख घाट क्षेत्र में डामरीकरण का कार्य किया जाएगा. यह कार्य 8 अगस्त 2025 की रात्रि 12:01 बजे से शुरू होकर 10 अगस्त 2025 तक चलेगा. इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया जाता है. यह भी पढ़े: Thane News: मुंबई से सटे ठाणे में कुत्ते के भौंकने पर बवाल, नाराज पड़ोसी महिलाओं ने मालिक के घर पर बोला धावा, मारपीट के बाद केस दर्ज
यहां पढ़े ठाणे पुलिस पोस्ट
कश्मिरा वाहतूक उपविभागाचे हद्दीत ठाणे ते घोडबंदर राज्य मार्ग ८४ या रस्त्यावरील गायमुख घाटामध्ये डांबरीकरण करण्याचे काम करण्यात येणार आहे.काम दि ८/८/२०२५ रोजी रा००:०१ ते दि १०/०८/२०२५ रोजी रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे.सदर परिसरात वाहतूक कोंडी होवू नये यासाठी पर्यायी मार्ग. pic.twitter.com/NBXGwLapfX
— Thane Police commissionerate पोलीस आयुक्तालय, ठाणे (@ThaneCityPolice) August 6, 2025
डायवर्ट रूट
इस दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाईवे से आने-जाने वाले भारी और बड़े आकार के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा.
वैकल्पिक मार्ग (डायवर्जन रूट्स):
➤ घोडबंदर–ठाणे मार्ग:
पालघर–विरार से वर्सोवा की ओर आने वाले वाहन (NH-48 मार्ग से)
रोकने का स्थान: शिरसाट फाटा
वैकल्पिक मार्ग: शिरसाट फाटा → परोल → अकोली (गणेशपुरी) → अंबाड़ी
पालघर–वसई से वर्सोवा की ओर आने वाले वाहन (NH-48 मार्ग से)
रोकने का स्थान: चिंचोटी नाका
वैकल्पिक मार्ग: चिंचोटी → कामन → खारबाव → अंजुरफाटा → भिवंडी
मुंबई/काशमीरा से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जरिए ठाणे/घोडबंदर की ओर जाने वाले वाहन
रोकने का स्थान: संबंधित चेकपॉइंट
वैकल्पिक मार्ग: वर्सोवा ब्रिज → गुजरात हाईवे → शिरसाट फाटा → परोल → अकोली → अंबाड़ी
या
चिंचोटी → कामन → खारबाव → अंजुरफाटा → भिवंडी
➤ ठाणे–घोडबंदर मार्ग:
रोकने का स्थान: V जंक्शन और कपूरबावड़ी जंक्शन
वैकल्पिक मार्ग: V जंक्शन → नासिक रोड → खारेगांव टोल → मानकोली → अंजुरफाटा
➤ अहमदाबाद (गुजरात) से ठाणे/नवी मुंबई मार्ग:
घोडबंदर रोड (काजूपाड़ा, गायमुख) के रास्ते से आने वाले भारी वाहन
वैकल्पिक मार्ग: मनोर (टेन नाका) → बाएं मुड़ें → पोशेरी → पाली → वाडा नाका → शिरीष पाड़ा → अंबाड़ी → भिवंडी
किसे मिली छूट?
यह यातायात प्रतिबंध पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर, ऑक्सीजन टैंकर और अन्य जरूरी सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगा. हल्के वाहनों को इस मार्ग पर आवाजाही की अनुमति दी गई है