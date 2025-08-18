Thane School Holiday: ठाणे में 19 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी, मुंबई में भी बारिश का रेड अलर्ट

Representative Image (Photo Credits: File Photo)

मुंबई: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है. ठाणे और मुंबई में सोमवार, 18 अगस्त को लगातार तीसरे दिन तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया. दृश्यता कम होने और सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई. रेलवे पटरियों और सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी प्रभावित हुआ. ठाणे में हालात को देखते हुए ठाणे नगर निगम (TMC) ने सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है. TMC ने बताया कि 19 अगस्त को सभी प्रकार के स्कूल चाहे वे किसी भी बोर्ड, माध्यम या प्रबंधन के हों बंद रहेंगे.

Mumbai Rains: मुंबई में बारिश बनी आफत, फ्लाइट ऑपरेशन्स बाधित, कई उड़ानें सूरत डायवर्ट.

मुंबई में भी बारिश का असर

मुंबई में भी सोमवार को हालात बिगड़ गए. लगातार हो रही बारिश के कारण बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सिर्फ 6–8 घंटे में मुंबई में 177 मिमी बारिश दर्ज की गई. उन्होंने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है.

ठाणे में स्कूल बंद

ठाणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या, सर्व प्रकारच्या शाळांना दि..१८ ऑगस्ट, २०२५ आणि दि. १९ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. pic.twitter.com/uPVVIXx93A — Thane Municipal Corporation - ठाणे महानगरपालिका (@TMCaTweetAway) August 18, 2025

मौसम विभाग का रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. अगले 24 से 48 घंटों में कई जगहों पर भारी से बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं रत्नागिरी में भी रेड अलर्ट और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

सड़क और रेल यातायात पर असर

भारी बारिश से मुंबई की कई सड़कें पानी में डूब गईं. अंधेरी सबवे और लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. लोकल ट्रेनें, जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, देरी से चल रही हैं. हालांकि BEST की बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं.

बारिश के आंकड़े

सोमवार सुबह 9 से 10 बजे के बीच केवल एक घंटे में मुंबई शहर में 37 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 39 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 29 मिमी बारिश दर्ज की गई.

चेंबूर में सबसे ज्यादा 65 मिमी बारिश हुई, जबकि शिवाजी नगर में 50 मिमी दर्ज की गई.

24 घंटों में मुंबई शहर में औसतन 54.58 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 72.61 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 65.86 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई.

महाराष्ट्र में बारिश ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.