'Thak Thak' Gang Strikes in Mumbai: मुंबई में 'ठक-ठक गैंग' का आतंक! कार सवार का iPhone उड़ाया, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

'Thak Thak' Gang Strikes in Mumbai: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इन दिनों कुख्यात 'ठक-ठक गैंग' एक बार फिर सक्रिय हो गया है. ताजा मामला नवी मुंबई (Navi Mumbai News) से सामने आया है, जहां गिरोह के सदस्यों ने उसका महंगा iPhone पल भर में चुरा लिया. यह पूरी घटना कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि व्यक्ति अपनी कार में एसएलआर ब्रिज (SLR Bridge) से नीचे उतर रहा था. तभी अचानक एक युवक ड्राइवर की खिड़की पर जोर-जोर से ठक-ठक करने लगा. ड्राइवर ने खिड़की थोड़ी नीचे करके वजह जानने की कोशिश की. इसी बीच दूसरी तरफ से एक और व्यक्ति आया और पैसेंजर साइड के दरवाजे पर भी शोर मचाने लगा.

दोनों तरफ से हो रहे शोर और हलचल से ड्राइवर घबरा गया. इसी बीच पहले युवक ने मौका पाकर उसका iPhone छीन लिया और भाग गया.

कुर्ला में 'ठक-ठक' गिरोह ने चुराया आईफोन

कार में लगे कैमरे में कैद हुआ चोरी का वीडियो

एक ने ध्यान भटकाया, दूसरे ने आईफोन उड़ाया नवी मुंबई : कुर्ला के SLR ब्रिज से आया ये वीडियो जहां एक युवक खिड़की पर ठक-ठक कर ड्राइवर का ध्यान भटकाता है और दूसरा व्यक्ति पलक झपकते ही आईफोन लेकर फरार हो जाता है. घटना कार में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. पीड़ित ने FIR दर्ज कराई… pic.twitter.com/mHLrVq8KMf — NDTV India (@ndtvindia) August 28, 2025

लोग डरे हुए हैं, पुलिस अलर्ट

इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है. खासकर कार चालकों को अब सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह गिरोह अक्सर इसी तरह लोगों का ध्यान भटकाकर चोरी करता है. पुलिस ने सीसीटीवी (Caught on CCTV) फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

गिरोह का पुराना तरीका

'ठक-ठक गैंग' का तरीका हमेशा एक जैसा ही होता है. ये चलती गाड़ी को रोकते हैं, ड्राइवर का ध्यान भटकाते हैं और फिर मौका पाकर मोबाइल, पर्स या कोई भी कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं. कई मामलों में ड्राइवर भी गाड़ी से उतर जाता है, जिससे चोरी आसान हो जाती है.

पुलिस (Mumbai Police) ने अपील की है कि सड़क पर ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत सतर्क रहें और अनजान लोगों के बहकावे में आकर कार की खिड़की न खोलें.