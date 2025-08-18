Airtel के बाद Jio और Vodafone-Idea का नेटवर्क भी ठप, कॉल और इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: सोमवार को मोबाइल नेटवर्क्स ने देशभर में यूजर्स की मुश्किलें बढ़ा दीं. पहले एयरटेल के लाखों ग्राहकों को कॉल और इंटरनेट सेवाओं में दिक्कत का सामना करना पड़ा और अब रिलायंस जियो (Jio) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) नेटवर्क्स भी प्रभावित हो गए. डाउन्डिटेक्टर (Downdetector) के मुताबिक शाम करीब 5 बजे जियो नेटवर्क की 200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. वहीं, वोडाफोन-आइडिया के लगभग 50 यूजर्स ने सर्विस बंद होने की जानकारी दी. हालांकि ये आंकड़े एयरटेल के मुकाबले कम हैं, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा हैं.

किन-किन शहरों पर पड़ा असर?

वोडाफोन-आइडिया: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और जयपुर

जियो: दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद समेत कई शहर. इस दौरान यूजर्स को कॉलिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत आई.

एयरटेल ने जारी किया बयान

एयरटेल में समस्या सबसे पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सामने आई, इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु में भी यूज़र्स प्रभावित हुए. शाम 4:32 बजे तक 3,600 से ज्यादा लोगों ने एयरटेल नेटवर्क डाउन की शिकायत दर्ज की थी, जो 5:30 बजे तक घटकर 2,000 से कम रह गई.

कंपनी ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा, “हमारी सेवाओं में तकनीकी दिक्कत आई है. हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने पर काम कर रही है. आपको हुई असुविधा के लिए खेद है.”

यूजर्स हुए परेशान

भारत में मोबाइल नेटवर्क्स पर करोड़ों यूजर्स निर्भर हैं. ऐसे में लगातार तीन बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो और Vi में गड़बड़ी होना गंभीर परेशानी खड़ा करता है. इससे न सिर्फ लोगों की कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होती हैं, बल्कि कई डिजिटल भुगतान, कामकाज और आपातकालीन जरूरतें भी अटक जाती हैं.