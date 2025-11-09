Tejashwi Yadav On Voting Percentage: राजद नेता तेजस्वी यादव बोले- बिहार में बदलाव के लिए वोट, जनता दे रही महागठंबधन को आशीर्वाद

(Photo : X)

पटना, 9 नवंबर : बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पार्टी का सकारात्मक माहौल है और इस बार बदलाव के लिए वोट दिया जा रहा है. उन्होंने वीवीपैट पर्चियां मिलने और जगह-जगह सीसीटीवी गायब होने की जानकारी के बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है. माहौल बेहद सकारात्मक है. बिहार की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है. 11 नवंबर को फिर से जनता बदलाव के लिए वोट देगी." इस दौरान, तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और कहा कि न तो प्रधानमंत्री और न ही कोई केंद्रीय मंत्री उस 65 प्रतिशत आरक्षण पर बोल रहे हैं, जिसे हमारी 17 महीने की सरकार ने बढ़ाया था. उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा नेता इस मुद्दे से पूरी तरह बच रहे हैं. यह भी पढ़ें : J&K: अनंतनाग में बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन से टकराई चील, केबिन का कांच टूटने से लोको पायलट घायल; देखें VIDEO

राजद नेता ने भाजपा से 11 साल का हिसाब भी मांगा. उन्होंने कहा, "पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और दवाई पर सरकार को बात करनी चाहिए. 11 साल का हिसाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि गुजरात और बिहार जैसे राज्यों को कितना और क्या-क्या दिया. इस पर सत्तापक्ष के लोग बात नहीं कर रहे हैं."प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 'कट्टा' सॉन्ग पर कटाक्ष को लेकर भी तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "भाजपा के नेता 65 प्रतिशत का आरक्षण खाकर ऐसी बातें कर रहे हैं. गुजरात में फैक्ट्री की बातें करते हैं और यहां बिहार में इस तरह की बातें कर रहे हैं." उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार को हिसाब देना चाहिए कि गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया?

चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए राजद नेता ने कहा, "चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिस तरह पर्चियां पड़ी हुई मिली हैं, वे कैसे पाई गईं. अगर सीसीटीवी गायब किए जा रहे हैं, वीडियो गायब किए जा रहे हैं, तो सवाल उठेंगे." क्या कोई गड़बड़ होने की कोशिश हो रही है? इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों को गड़बड़ करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजद के समर्थन में भारी वोट पड़ रहे हैं.