TCS Salary Hike 2026: महंगाई के बीच टीसीएस के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन वृद्धि का ऐलान, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर
TCS Salary Hike

 TCS Salary Hike 2026:  महंगाई के बीच टीसीएस के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) की अपनी कार्यबल रणनीति के हिस्से के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की है. कंपनी के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (CHRO) सुदीप कुन्नुमल ने पुष्टि की है कि सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गई है. यह निर्णय वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच प्रतिभाओं को बनाए रखने और कंपनी की निवेश प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिए लिया गया है.

वेतन वृद्धि और कार्यबल रणनीति

यह वेतन संशोधन एंट्री-लेवल से लेकर सीनियर मैनेजमेंट स्तर तक के सभी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा. हालांकि, टीसीएस ने वृद्धि की सटीक प्रतिशत दरों का खुलासा नहीं किया है. कंपनी अपने कर्मचारियों को "एआई-फर्स्ट" (AI-first) कार्यबल के रूप में तैयार करने पर जोर दे रही है, जिसके लिए व्यापक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर निवेश किया जा रहा है. यह रणनीति वित्त वर्ष 2027 (FY27) में भी जारी रहेगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित समाधानों की मांग तेजी से बढ़ रही है.  यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है भारी इजाफा; जानें कितना बढ़ेगा वेतन और क्या हैं उम्मीदें

वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति

वेतन वृद्धि की घोषणा टीसीएस के हालिया वित्तीय परिणामों के साथ आई है, जो मिश्रित प्रदर्शन को दर्शाते हैं. वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का कुल राजस्व 30,017 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 0.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई. वैश्विक मांग में अनिश्चितता के बावजूद, कंपनी का डील मोमेंटम मजबूत रहा है. टीसीएस ने कुल 40.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) हासिल किया है, जो प्रमुख बाजारों में बड़ी परियोजनाओं की मौजूदगी को दर्शाता है.

परिचालन मार्जिन और शेयरधारक रिटर्न

वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 में 25 प्रतिशत का परिचालन मार्जिन (Operating Margin) दर्ज किया है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे अधिक है. इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए 31 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश (final dividend) का प्रस्ताव रखा है, जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में मंजूरी दी जानी है. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने लाभांश के माध्यम से कुल 39,571 करोड़ रुपये शेयरधारकों को वापस किए हैं.

भविष्य की राह

टीसीएस ने वित्त वर्ष 2026 का समापन 5,84,519 कर्मचारियों के विशाल कार्यबल के साथ किया है. कंपनी अब ऑटोमेशन और एआई के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक आईटी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. वेतन वृद्धि और एआई-संचालित कौशल पर निवेश के जरिए, टीसीएस ने खुद को अगले वित्त वर्ष के लिए एक प्रतिभा-आधारित विकास चरण के लिए तैयार किया है, भले ही वैश्विक मांग की स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं.