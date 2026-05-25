Hyderabad Car Stunt Video: हैदराबाद में 200 से अधिक की रफ्तार में कार दौड़ाना युवक को पड़ा भारी, रील वायरल होते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Hyderabad Car Stunt Video: तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड (ORR) पर एक लग्जरी कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की अत्यधिक रफ्तार से दौड़ाने वाले 32 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने इस खतरनाक स्टंट का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. नरसिंगी पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान रंगारेड्डी जिले के पुप्पलगुडा स्थित अल्कापूर टाउनशिप निवासी कोथापल्ली यशवंत रेड्डी के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी की इस लापरवाही भरी ड्राइविंग को अन्य वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के जीवन के लिए बड़ा खतरा माना है.

टोल प्लाजा के बीच रिकॉर्ड स्पीड और इंस्टाग्राम रील

यह घटना 10 मई 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे की है. आरोपी यशवंत रेड्डी ने एक नई खरीदी गई लग्जरी कार के साथ एंट्री नंबर 18(A) से आउटर रिंग रोड (ORR) पर प्रवेश किया था. इस कार पर अस्थायी पंजीकरण नंबर (TG TR 2026) लगा हुआ था. वह नरसिंगी टोल प्लाजा से टीजीपीए (TGPA) टोल प्लाजा की ओर कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से भगाकर ले गया. यह भी पढ़े: iku Talsania and Manasi Parekh Bike Stunt Video: फिल्म ‘मिसरी’ का प्रमोशन पड़ा भारी! एक्टर टीकू तलसानिया और मानसी पारेख पर खतरनाक बाइक स्टंट के लिए केस दर्ज

इस तेज रफ्तार ड्राइविंग के दौरान आरोपी ने अपने मोबाइल फोन से कार के स्पीडोमीटर और ड्राइविंग का वीडियो रिकॉर्ड किया. बाद में उसने इस वीडियो को अपने 'Yashwanth Reddy' नाम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर रील के रूप में अपलोड कर दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लोगों ने चिंता जताई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

हैदराबाद रील वीडियो

#Hyderabad: Narsinghi police have arrested Kothapalli Yashwanth Reddy, who was driving a car at a speed of over 200 kmph on the Narsinghi ORR. He performed dangerous maneuvers with the car from Narsinghi toll plaza to TGPA toll plaza. After the video of this high-speed journey… pic.twitter.com/JN0LMkwa0f — Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 25, 2026

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी और कार जब्त

वीडियो के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद, ओआरआर पेट्रोलिंग अधिकारी करिंगुला साईराम ने 19 मई को नरसिंगी पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत अपराध संख्या 396/2026 दर्ज कर जांच शुरू की.

नरसिंगी पुलिस की एक टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सोशल मीडिया अकाउंट के डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण करके यशवंत रेड्डी को सफलतापूर्वक ट्रैक कर हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अप्रैल 2026 में यह कार खरीदी थी और 10 मई को हाई-स्पीड स्टंट किया था. साइबराबाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई लग्जरी कार को आधिकारिक तौर पर जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है.

हैदराबाद में तेज रफ्तार के कारण पहले भी हुए हैं बड़े हादसे

हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण पहले भी घातक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. इससे पहले अप्रैल 2026 में ही हैदराबाद के वनस्थलीपुरम के ओमकार नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल और एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी थी.

उस हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था. पुलिस जांच में सामने आया था कि पास के फ्लाईओवर से अत्यधिक गति से आ रही कार ने यू-टर्न ले रहे बाइक सवारों पर नियंत्रण खो दिया था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया रील्स के लिए सड़कों पर इस तरह के हाई-स्पीड स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.