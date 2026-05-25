Jaunpur Encounter: यूपी के जौनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दूल्हे की गोली मारकर हत्या करने वाला इनामी बदमाश रवि यादव एनकाउंटर में ढेर

प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Credits: IANS)

Jaunpur Encounter: उत्तर प्रदेश की जौनपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बारात समारोह के दौरान दूल्हे की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी रवि यादव को एक मुठभेड़ (Encounter) में ढेर कर दिया है. पुलिस टीम जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तब आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में रवि यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी.

गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने की घेराबंदी

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जौनपुर पुलिस को मुख्य आरोपी रवि यादव के एक विशेष इलाके में छिपे होने की सटीक और गुप्त सूचना मिली थी. इस सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने संबंधित क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया. यह भी पढ़े: Hardoi Shocker: बारात में डीजे बंद होने पर बवाल, दूल्हे के बहनोई ने चलाई गोली, डीजे वाले के पिता की मौत

पुलिस टीम ने जब रवि यादव को आत्मसमर्पण (Surrender) करने के लिए कहा, तो उसने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दीं. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रवि यादव को गोलियां लगीं और वह मौके पर ही गिर गया. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

बारात के दौरान दूल्हे की हत्या कर हुआ था फरार

रवि यादव पर आरोप था कि उसने हाल ही में एक विवाह समारोह के दौरान दूल्हे की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे जिले में काफी आक्रोश था और स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस पर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भारी दबाव बना हुआ था.

वारदात को अंजाम देने के बाद से रवि यादव लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. जौनपुर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई विशेष टीमों का गठन किया था, जो संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थीं. सरकार की ओर से उस पर इनाम भी घोषित किया गया था.

आगे की कानूनी जांच शुरू

जौनपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस एनकाउंटर को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी सफलता बताया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मारे गए अपराधी रवि यादव पर पहले से भी कई अन्य संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे.

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण कर वहां से अवैध हथियार और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस ने आरोपी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. इस घटना के संबंध में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी गई है.