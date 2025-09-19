TCS Layoffs: भोपाल से टीसीएस ऑफिस बंद करने का फैसला, 1000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट; कंपनी से बात कर रही MP सरकार

TCS to shut Bhopal office after 13 years

TCS Layoffs: देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भोपाल स्थित अपने 13 साल पुराने कार्यालय को बंद करने का फैसला किया है. जून 2025 में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया से ना केवल कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है. जानकारी के अनुसार, भोपाल केंद्र (TCS Bhopal Office) से लगभग 1,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं. इनमें से कई को तबादले के नोटिस मिले हैं, जबकि अन्य अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर अनिश्चित हैं.

कई कर्मचारियों ने राज्य के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (Deputy CM Jagdish Deora) से भी मदद की गुहार लगाई है.

MP सरकार ने कंपनी को लिखा लेटर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री ने इस मामले में टीसीएस के CEO को पत्र लिखकर कंपनी से भोपाल में काम करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. देवड़ा ने यह भी कहा कि चूंकि टीसीएस अहमदाबाद (TCS Ahmedabad), पटना (TCS Patna), लखनऊ (TCS Lucknow) और भुवनेश्वर (TCS Bhubaneswar) जैसे अन्य टियर-2 शहरों में भी काम कर रही है, इसलिए भोपाल के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए.

TCS का संचालन जारी रखने की अपील

कंपनी के जाने से राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है. अनुमान है कि टीसीएस मध्य प्रदेश (MP News) से हर साल लगभग ₹500 करोड़ का कारोबार करती है. इसका असर स्थानीय व्यवसायों, कर संग्रह और आईटी क्षेत्र की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा. नौकरी गंवाने वाले युवाओं को बड़े शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.

संसाधन स्थानांतरित करने का काम शुरू

राज्य सरकार और टीसीएस के बीच फिलहाल बातचीत चल रही है, लेकिन कंपनी ने अपने उपकरण और संसाधन (Tools and Resources) स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है. इन चर्चाओं के नतीजों से यह तय होगा कि कर्मचारियों और राज्य की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी या नहीं.