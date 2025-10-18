तमिलनाडु में हाई अलर्ट: त्योहारी सीजन में सुरक्षा के लिए 26,000 पुलिसकर्मी तैनात

चेन्नई, 18 अक्टूबर : तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) और अग्निशमन एवं बचाव सेवा विभाग ने त्योहारों की भीड़ से पहले राज्य भर में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं. सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 26,000 से अधिक कर्मियों का संयुक्त बल तैनात किया है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, लगभग 18,000 पुलिसकर्मियों को प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जिनमें कानून-व्यवस्था, अपराध, यातायात, सशस्त्र रिजर्व, विशेष पुलिस और होमगार्ड विंग के अधिकारी शामिल हैं. यह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था 22 अक्टूबर तक पूरे दीपावली उत्सव की अवधि तक लागू रहेगी. चेन्नई में पुलिस ने भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 16 अस्थायी निगरानी टावर लगाए हैं. जिसमें टी नगर में आठ, किलपौक में चार, और वाशरमेनपेट तथा फ्लावर बाज़ार में दो-दो. इसके अलावा, वास्तविक समय पर निगरानी और भीड़ प्रबंधन में समन्वय के लिए टी नगर, पुरासावलकम, वाशरमेनपेट और फ्लावर बाजार में चार अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. यह भी पढ़ें : Chhattisgarh: गरियाबंद में पुलिस-सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों का डंप सामग्री बरामद

त्योहारों के दौरान होने वाले छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिए, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और शॉपिंग ज़ोन में जेबकतरों और आदतन अपराधियों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. शहर की पुलिस ने सुरक्षा निगरानी को मज़बूत भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन निगरानी और चेहरा पहचानने वाली प्रणालियां भी शुरू की हैं. तमिलनाडु अग्निशमन एवं बचाव सेवा विभाग ने चेन्नई शहर की सीमा में 43 दमकल केंद्रों सहित पूरे राज्य में 8,000 अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया है. एहतियात के तौर पर राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों पर 24 अतिरिक्त दमकल गाड़ियां और 50 मेट्रो जल टैंकर तैनात किए गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिहायशी इलाकों और पटाखा निर्माण इकाइयों में अग्नि सुरक्षा जांच की जा रही है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए घनी आबादी वाले इलाकों में 108 एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखा गया है. सुरक्षा जांच बढ़ाने के लिए प्रमुख शॉपिंग सेंटरों में मोबाइल एक्स-रे बैगेज स्कैनर भी लगाए गए हैं. पुलिस ने जनता से त्योहारों के मौसम में सुरक्षा नियमों का पालन करने और सहयोग करने का आग्रह किया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमारी टीमें सभी के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं."