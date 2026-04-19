Tamil Nadu Explosion: विरुधुनगर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 18 लोगों की मौत, कई घायल (Watch Videos)
Pakistan factory boiler blast (Photo- Pixabay)

Tamil Nadu Explosion: Tamil Nadu के Virudhunagar जिले के कट्टनारपट्टी इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में रविवार को भीषण विस्फोट हो गया. इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

कैसे हुआ हादसा?

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वानजा फायरक्रैकर फैक्ट्री में उस समय 30 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान घर्षण (फ्रिक्शन) की वजह से अचानक आग भड़क गई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ. धमाका इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री के कम से कम चार कमरे पूरी तरह तबाह हो गए. इसकी आवाज करीब 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला?

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे. सिवकाशी, सत्तूर और विरुधुनगर से आई टीमों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया गया. राहत कार्य काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कई लोग मलबे में फंसे हुए थे.

मौतों का आंकड़ा बढ़ा

शुरुआत में 14 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन जैसे-जैसे मलबे से शव निकाले गए, मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

जांच शुरू

पुलिस अधीक्षक श्रीनाथा ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच के निर्देश दिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

विरुधुनगर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 18 लोगों की मौत

बढ़ी चिंता

यह हादसा एक बार फिर विरुधुनगर क्षेत्र में मौजूद पटाखा फैक्ट्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. प्रशासन अब पूरे इलाके में सुरक्षा नियमों की समीक्षा कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.