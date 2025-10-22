तमिलनाडु-पुडुचेरी में बारिश को लेकर IMD का अलर्ट, चेन्नई समेत कई जिलों में अगले 3 घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

(Photo Credits Twitter)

Tamil Nadu-Puducherry Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों, खासकर चेन्नई, के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम खराब होने की स्थिति में बिना आवश्यकता घर से बाहर न निकलें. विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि सभी नागरिक मौसम अपडेट पर नज़र रखें और किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी अधिकारियों से संपर्क करें. यह भी पढ़े: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से ठंड का एहसास, IMD ने जारी किया अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

सुरक्षा के लिहाज़ से लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों के नीचे, और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की चेतावनी दी गई है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बिजली कड़कने के दौरान न करने की सलाह दी गई है. साथ ही, किसानों और मजदूरों को खुले खेतों या जलस्रोतों के पास काम करने से परहेज करने को कहा गया है. वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि वे सतर्कता बरतें और फिसलन भरी सड़कों पर धीमी गति से वाहन चलाएं.