बाबरी मस्जिद पर बयान: हसन दलवई ने कहा- पश्चिम बंगाल सरकार का वोट के लिए ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत

मुंबई, 22 नवंबर : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता के 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बयान को लेकर बवाल जारी है. कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने शनिवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मेरे ख्याल से बार-बार इस पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत बात है. 1992 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, वो बिल्कुल गलत था. अब फिर गढ़े हुए मुद्दे को निकालना और सिर्फ वोट के लिए ऐसी बयानबाजी करना बिल्कुल गलत है. देश संविधान से चलता है, इसलिए कोई मजहबी बात नहीं करनी चाहिए. सरकार में शामिल नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए. अगर पश्चिम बंगाल की सरकार इस पर बयान देकर लोगों का वोट लेना चाहती है, तो यह बिल्कुल गलत बात है."

उन्होंने कहा, "मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे का काम लोग करेंगे. लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन सरकार सेक्युलर होती है. सरकार को सेक्युलर तरीके से ही चलना चाहिए. ऐसे बयान देकर मुसलमानों को नहीं भड़काना चाहिए. सरकार को मुसलमानों के लिए कुछ करना है तो वो उनके बच्चों को शिक्षा दें, उन्हें नौकरी दें. व्यापार करने के लिए जगह और कैपिटल देना चाहिए. वेलफेयर की बात करने के बजाए जज्बात की बात नहीं करनी चाहिए. हमेशा मुसलमानों को उकसाना बिल्कुल गलत बात है." यह भी पढ़ें : सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस, 15 दिसंबर को होगी सुनवाई

कांग्रेस नेता ने कहा, "मुसलमानों के वोट के लिए ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत है. मुसलमान यह नहीं चाहता. मस्जिद और मंदिर बनाने का काम धार्मिक लोग करते हैं. इसमें सरकार को भाग नहीं लेना चाहिए. पश्चिम बंगाल में वोट के लिए मुसलमानों को भड़काने का काम होता है. हिंदुत्व के नाम पर यही काम भाजपा भी करती है. मैं इन बातों का हमेशा विरोध करता हूं. ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. मुसलमान शांति से रहता है तो उसे रहने दो, उसे भड़काने का काम नहीं करना चाहिए."

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व को लेकर दिए हालिया बयान पर दलवई ने कहा, "किसी भी समाज को नहीं डराना चाहिए. कोई भी समाज खत्म नहीं होगा. दूसरी तरफ से ऐसे बयान देकर हिंदुओं को भड़काने का काम किया जा रहा है. हिंदू के खत्म होने का कोई सवाल नहीं है. भारत के अलावा इंग्लैंड और अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदू हैं. लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान बोले जाते हैं और मैं इसका विरोध करता हूं."