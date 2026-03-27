Srikakulam Accident: आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा; खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, मां-बेटे की मौके पर ही मौत

श्रीकाकुलम दुर्घटना (Photo Credits: X\@priyasinghlive)

श्रीकाकुलम: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District) में शुक्रवार, 27 मार्च को एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया है. राष्ट्रीय राजमार्ग-16 (NH-16) पर अरिनम अक्कीवलसा (Arinam Akkivalasa) के पास एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. इस भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) में कैद हो गई है, जिसे देख सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यह भी पढ़ें: Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा; बस और टिप्पर की टक्कर के बाद लगी आग, 14 लोगों की मौत (Watch Video)

तेज रफ्तार बनी काल

मृतकों की पहचान विशाखापत्तनम निवासी 32 वर्षीय नरेंद्र कुमार और उनकी 59 वर्षीय मां नागमणि के रूप में हुई है. नरेंद्र अपनी मां को पीछे बिठाकर बाइक चला रहे थे. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल बहुत तेज गति से आ रही थी. एक पल के लिए भी संतुलन बिगड़ने या खड़े ट्रक को समय रहते न देख पाने के कारण बाइक सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पीड़ितों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

CCTV में कैद हुआ जानलेवा बाइक हादसा, माँ-बेटे की मौत

हाईवे पर ट्रक खड़ा है, पीछे से तेज रफ़्तार में बाइक आई और ट्रक से भीड़ गई. मौके पर हो माँ बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. बाइक सवार को संभलने तक का मौक़ा नहीं मिला. ये दर्दनाक हादसा आंध्रप्रदेश के एक हाईवे पर हुआ है. pic.twitter.com/SC638Io2jn — Priya singh (@priyarajputlive) March 27, 2026

पुलिस जांच और प्रारंभिक रिपोर्ट

स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना का प्राथमिक कारण अत्यधिक गति (Overspeeding) प्रतीत होता है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चालक संभवतः सड़क किनारे खड़े ट्रक को समय पर नहीं देख पाया, जिससे यह घातक टक्कर हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जांच में इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या सड़क की स्थिति या दृश्यता (Visibility) से जुड़ी किसी समस्या ने भी इस हादसे में भूमिका निभाई.

सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल

यह दुखद घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि लापरवाही से वाहन चलाना कितना जानलेवा साबित हो सकता है. अधिकारियों और सड़क सुरक्षा अभियानों की बार-बार चेतावनी के बावजूद, कई वाहन चालक गति सीमा की अनदेखी करते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग स्तब्ध हैं. विशेषज्ञ लगातार सलाह दे रहे हैं कि राजमार्गों पर विशेष रूप से खड़े वाहनों से दूरी बनाए रखना और गति पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है.