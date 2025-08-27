Fixed Deposit Schemes: सुरक्षित निवेश का मौका! सितंबर तक पाएं 7% का गारंटीड रिटर्न

Special Deposit Schemes From SBI, Indian Bank And IDBI Offer Attractive Rates, But The Investment Window Is Closing Soon.

Best FD Schemes: इन दिनों कई बैंक खास फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) स्कीमें लेकर आए हैं, जिनमें आम निवेशकों को अच्छी ब्याज दरें दी जा रही हैं. इन स्कीमों की सबसे बड़ी खासियत यह है, कि इनमें आमतौर पर मिलने वाली 1 साल, 2 साल या 3 साल की अवधि की बजाय 444 दिन, 555 दिन और 700 दिन जैसे अनोखे समय के लिए निवेश का विकल्प दिया गया है. इन योजनाओं की समय सीमा सीमित है, और ज्यादातर सितंबर 2025 तक ही निवेश किया जा सकता है.

स्पेशल एफडी सामान्य एफडी से थोड़ी अलग होती है. इसमें बैंक निवेश के लिए खास अवधि तय करते हैं, और साथ ही सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर) को ज्यादा ब्याज दर मिलती है. यही कारण है, कि ये स्कीमें खास तौर पर रिटायर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

इंडियन बैंक स्पेशल एफडी

इंडियन बैंक (Indian Bank) ने निवेशकों के लिए दो नई खास एफडी स्कीमें इंड सिक्योर (Ind Secure) और इंड ग्रीन (Ind Green) लॉन्च की हैं. इंड सिक्योर योजना 444 दिनों के लिए है, जिसमें आम निवेशकों को 6.70%, सीनियर सिटीजन को 7.20% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.45% ब्याज मिलेगा. वहीं, इंड ग्रीन योजना 555 दिनों के लिए है और इसमें आम जनता को 6.60%, सीनियर सिटीजन को 7.10% तथा सुपर सीनियर को 7.35% ब्याज मिलेगा. इन स्कीमों में निवेश की शुरुआत केवल 1,000 रुपये से की जा सकती है, और इनका लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है.

आईडीबीआई बैंक स्पेशल एफडी

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने भी ग्राहकों के लिए खास ‘उत्सव एफडी’ (Utsav FD) सीरीज शुरू की है, जिसमें 444, 555 और 700 दिनों की अवधि वाली एफडी उपलब्ध हैं. इस योजना के तहत 444 दिन की एफडी में आम जनता को 6.70% और सीनियर सिटीजन को 7.20% ब्याज मिलेगा. वहीं, 555 दिन की एफडी पर जनता को 6.75% और सीनियर को 7.25% रिटर्न दिया जा रहा है. इसके अलावा 700 दिन की एफडी में जनता के लिए 6.60% और सीनियर सिटीजन के लिए 7.10% ब्याज की सुविधा है. इसकी खास बात यह है, कि बैंक ने 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए एक अलग योजना ‘चिरंजीवी एफडी’ (Chiranjeevi FD) भी शुरू की है. इस योजना में 555 दिन की एफडी पर 7.40% तक का आकर्षक ब्याज मिलेगा. इन सभी स्कीमों में निवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशल एफडी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपनी लोकप्रिय ‘अमृत वृष्टि एफडी’ (Amrit Vrishti FD) योजना चला रहा है, जिसकी अवधि 444 दिन है. इस खास एफडी में आम जनता को 6.60%, सीनियर सिटीजन को 7.10% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.20% ब्याज का फायदा मिल रहा है. अन्य बैंकों की तरह इसमें कोई अंतिम तिथि तय नहीं की गई है, यानी यह स्कीम फिलहाल ओपन है और निवेशक इसमें कभी भी पैसा लगा सकते हैं.

अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो यह स्पेशल एफडी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती हैं. अभी ब्याज दरें ऊँचाई पर हैं, इसलिए इन्हें लॉक करना फायदेमंद साबित हो सकता है. खासतौर पर सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज का सीधा फायदा मिलेगा. लेकिन निवेश करने से पहले यह देखना जरूरी है, कि आपके पास पैसे की जरूरत कब पड़ सकती है, क्योंकि एफडी को समय से पहले तोड़ने पर ब्याज कम मिल सकता है.