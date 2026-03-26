Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती; 'सिस्टमिक इन्फेक्शन' का चल रहा है इलाज, डॉक्टरों ने कहा- हालत स्थिर

सोनिया गांधी (File photo/ANI)

Sonia Gandhi Health Update: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद दिल्ली (Delhi) के सर गंगा राम अस्पताल (Sir Ganga Ram Hospital) में भर्ती कराया गया है. मंगलवार, 24 मार्च की रात लगभग 10:22 बजे उन्हें बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया. अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप (Dr. Ajay Swarup) ने गुरुवार को जानकारी दी कि सोनिया गांधी 'सिस्टमिक इन्फेक्शन' (पूरे शरीर में फैला संक्रमण) से पीड़ित हैं और वर्तमान में एंटीबायोटिक्स के जरिए उनका उपचार किया जा रहा है. डॉक्टरों की टीम ने पुष्टि की है कि उनकी स्थिति स्थिर है और वे इलाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं. यह भी पढ़ें: Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, सीने में तकलीफ के बाद सर गंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती

डॉक्टरों की विशेष टीम कर रही है निगरानी

सोनिया गांधी का इलाज वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम की देखरेख में चल रहा है, जिसमें डॉ. डी.एस. राणा, डॉ. एस. नंदी और डॉ. अरूप बसु शामिल हैं. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उनके पेट और मूत्र पथ (Urinary Tract) में संभावित संक्रमण की जांच के लिए आगे के परीक्षण किए जा रहे हैं.

इसके अतिरिक्त, डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि दिल्ली के बदलते मौसम और प्रदूषण के स्तर के कारण सोनिया गांधी की 'ब्रोंकियल अस्थमा' की समस्या भी थोड़ी बढ़ गई है. एहतियात के तौर पर उन्हें निरंतर निगरानी और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अस्पताल में रखा गया है.

राहुल गांधी ने रद्द किया केरल दौरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी मां की देखभाल के लिए अस्पताल में मौजूद हैं. स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण उन्होंने अपना केरल दौरा रद्द कर दिया है. कोझिकोड में एक रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मैं वहां व्यक्तिगत रूप से आना चाहता था, लेकिन मेरी मां की तबीयत खराब होने के कारण मुझे दिल्ली में रुकना पड़ा। एक बेटे के तौर पर मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित था.'

राहुल गांधी ने इस दौरान केरल की एक नर्स का विशेष आभार व्यक्त किया जो अस्पताल में उनकी मां की देखभाल कर रही हैं. उन्होंने कहा कि रात भर नर्स द्वारा की गई देखभाल ने उन्हें काफी ढांढस बंधाया.

स्वास्थ्य का पुराना इतिहास

सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पिछले साल जून में भी उन्हें पेट से जुड़ी समस्याओं के कारण अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया था. उससे पहले, जून 2023 में उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती होना पड़ा था.

वर्तमान में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. अस्पताल सूत्रों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे उनकी रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करने पर फैसला लिया जा सकता है.