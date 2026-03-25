Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, सीने में तकलीफ के बाद सर गंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती

Congress Parliamentary Party (CPP) chairperson Sonia Gandhi (File Image)

Sonia Gandhi Health Update: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 79 वर्षीय नेता ने मंगलवार, 24 मार्च को सीने में बेचैनी और तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. वर्तमान में डॉ. अनूप बसु के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनकी रिकवरी पर नजर रखने के लिए अस्पताल में मौजूद हैं.

मेडिकल बुलेटिन और वर्तमान स्थिति

अस्पताल द्वारा जारी किए गए शुरुआती मेडिकल बुलेटिन में सोनिया गांधी की स्थिति को "स्थिर" बताया गया है. सीने में हुई तकलीफ के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए उनके कई रूटीन टेस्ट और मूल्यांकन किए जा रहे हैं. डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन (निगरानी) में रखा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके सभी महत्वपूर्ण अंग (vitals) सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं. यह भी पढ़े: Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, गंगा राम अस्पताल में भर्ती

श्वसन संबंधी समस्याओं का इतिहास

पिछले कुछ महीनों में यह दूसरा मौका है जब दिग्गज राजनीतिज्ञ को सांस या सीने से जुड़ी समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. इससे पहले जनवरी में भी उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उस समय अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने पुष्टि की थी कि अत्यधिक ठंड और दिल्ली के प्रदूषण के कारण उनका 'ब्रोंकियल अस्थमा' (Bronchial Asthma) बढ़ गया था.

सोनिया का राजनीतिक सक्रियता

अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद सोनिया गांधी राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं और कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेती रही हैं. हालांकि पार्टी की ओर से उनके अस्पताल में रुकने की अवधि पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें अगले 24 से 48 घंटों तक निगरानी के लिए अस्पताल में रखा जा सकता है.

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और समर्थकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे के उपचार पर निर्णय लिया जाएगा.