सोलापुर में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा, सीना नदी उफान पर, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें फंसीं, सड़क और रेल यातायात ठप
(Photo Credit: X)

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं. बारिश की वजह से सीना नदी उफान पर है और इसका पानी कई इलाकों में घुस गया है, जिससे जिले के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है. इस बाढ़ ने सड़क और रेल यातायात पर बहुत बुरा असर डाला है.

ट्रेनें फंसीं, यात्री परेशान

रेलवे यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. कुरदुवाड़ी-लातूर रोड सेक्शन पर पंगरी और उस्मानाबाद स्टेशनों के बीच एक पुल पर पानी खतरे के निशान को पार कर गया है. इसके चलते कई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है, या उनका रास्ता बदल दिया गया है या फिर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है.

  • सोलापुर-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन बुधवार सुबह 6 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन बाढ़ के कारण यह कई घंटों से सोलापुर रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है.

  • हुतात्मा एक्सप्रेस (सोलापुर-पुणे): यह ट्रेन भी सुबह 6:30 बजे से सोलापुर स्टेशन पर फंसी हुई है.

  • अन्य ट्रेनें: बीजापुर से आने वाली कई ट्रेनों को होटगी स्टेशन पर रोक दिया गया है, क्योंकि आगे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं. मुंबई और हैदराबाद से आने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को भी अलग-अलग स्टेशनों पर रोक दिया गया है. मुंबई से चलने वाली सिद्धेश्वर एक्सप्रेस 4.30 घंटे की देरी से चल रही है.

रेलवे प्रशासन का कहना है कि पटरियों पर पानी भरने के कारण सेवाएं बाधित हुई हैं. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगले तीन से चार घंटों तक ट्रेनों का चलना मुश्किल है. इस बीच, कुरदुवाड़ी रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों को ट्रेन से उतारकर बसों के जरिए सोलापुर भेजा गया. रेलवे द्वारा फंसे हुए यात्रियों को नाश्ता और चाय मुहैया कराई जा रही है.

सड़कों पर भी लगा ब्रेक

बाढ़ का असर सिर्फ ट्रेनों पर ही नहीं, बल्कि सड़क यातायात पर भी पड़ा है. पुणे-सोलापुर और कोल्हापुर-सोलापुर जैसे प्रमुख हाईवे आंशिक रूप से बंद हैं. सोलापुर के सेंट्रल बस स्टैंड पर मराठवाड़ा, विदर्भ और पुणे जाने वाली महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की कई बसें भी फंसी हुई हैं.

बचाव कार्य जारी

माढा तालुका के सुल्तानपुर, दरफाल, वाकव और मुंगशी में बाढ़ में फंसे नागरिकों के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है. सेना और NDRF की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं.

  • सुल्तानपुर में फंसे नागरिकों को सेना द्वारा खाने के पैकेट और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है.

  • दरफाल से कल 8 नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया था. बाकी 20 लोगों को निकालने का काम आज सुबह फिर से शुरू हो गया है.

  • वाकव में फंसे 90 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए NDRF की दूसरी टीम तैनात की गई है.

जिला कलेक्टर कुमार आशीर्वाद ने बताया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उपमुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए सुबह करीब 9:30 बजे सोलापुर का दौरा करेंगे.